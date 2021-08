Dart-Welt trauert um Kyle Anderson

24.08.2021 16:40 Uhr

Der australische Dartprofi Kyle Anderson starb im Alter von nur 33 Jahren. Etliche Kollegen würdigen den beliebten Sportler. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Kyle Anderson ist tot. Wie der Weltdartsverband PDC via Twitter bekannt gab, starb der australische Dart-Profi mit dem Kampfnamen The Original im Alter von 33 Jahren. Über eine Todesursache wurde noch nichts bekannt.

We're devastated to learn that Australia's Kyle Anderson, the 2017 Auckland Darts Masters champion, has passed away, aged 33.

All at the PDC send their condolences to Kyle's family & friends.

Read more ?https://t.co/tOU7Kp9vy1 pic.twitter.com/IuGce4Zi15

— PDC Darts (@OfficialPDC) August 24, 2021