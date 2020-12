01.12.2020 18:13 Uhr

Darth-Vader-Darsteller David Prowse starb an Corona

Am Samstag starb mit David Prowse der Mann unter der Maske des tragischen "Star Wars"-Helden Darth Vader. Nun wurde bekannt, dass er einer Corona-Erkrankung erlag.

Der Tod von Darth-Vader-Schauspieler David Prowse im Alter von 85 Jahren erschütterte diese und die weit, weit entfernte „Star Wars“-Galaxis gleichermaßen. Wie nun „The Sun“ berichtet, ist inzwischen die Todesursache des britischen Schauspielers bekannt. Demnach gab seine Tochter Rachel (50) bekannt, dass der wohl berühmteste Filmschurke aller Zeiten an einer Corona-Erkrankung verstarb.

Bislang war nur von einer kurzen und schweren Krankheit berichtet worden, der Prowse erlegen war. Besonders schmerhaft sei laut des Artikels für die Hinterbliebenen gewesen, dass sie ihn wegen der Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf Covid-19 nicht mehr sehen und sich folglich auch nicht mehr verabschieden konnten.

Prowse, der wegen seiner imposanten Statur meist Schurken spielte und seit einiger Zeit unter der Alzheimer-Krankheit litt, sei aber bis zum Schluss ein „sanfter Riese“ gewesen, wird seine Tochter zitiert. Dies sei seiner Familie auch von den Angestellten des Krankenhauses beteuert worden: „Als wir seine Sachen aus dem Krankenhaus abholten, betonte die Krankenschwester nochmal, was für ein cooler Kerl er war.“ Er hätte es geliebt, dass sein Name auf Twitter trendet, so seine Tochter weiter.

(stk/spot)