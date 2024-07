Basketball statt Krankenhaus Darum entfällt „Grey’s Anatomy“ am Montag auf ProSieben

Die US-Krankenhausserie "Grey's Anatomy" ist auf Disney + und Joyn verfügbar. ProSieben zeigt die neuen Folgen immer eine Woche später im Free-TV. (obr/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 17:01 Uhr

Der Serienmontag auf ProSieben wird zum Sportabend. Statt einer neuen Folge von "Grey's Anatomy" zeigt der Sender das Basketball-Highlight Deutschland gegen die USA.

"Grey's Anatomy"-Fans müssen sich am heutigen Montagabend eine Alternative suchen. ProSieben zeigt am 22. Juli ab 20:15 Uhr statt einer aktuellen Folge der beliebten Krankenhausserie das Sport-Event "Basketball – Men's International Friendly Match". Darin trifft Basketball-Weltmeister Deutschland zum Abschluss der Vorbereitungsphase für die Olympischen Spiele in Paris auf Olympiasieger USA. ProSieben und Joyn übertragen das Duell live in der Primetime. Auch das "Grey's Anatomy"-Spin-off "Seattle Firefighters" entfällt.

Fans, die beide Serien vorab im Stream bei Joyn und Disney + verfolgen, mussten bereits vergangene Woche eine Zwangspause einlegen. Da die Vorab-Veröffentlichung auf den Streamingdiensten an die TV-Ausstrahlung gekoppelt ist, ist die dritte Folge der beiden Serien erst am heutigen Montag abrufbar. ProSieben startete am 8. Juli mit der Ausstrahlung der neuen Staffeln im Free-TV. Joyn und Disney+ zeigen die neueste Folge der beiden Serien immer eine Woche zuvor im Stream.

Nachschub für "Grey's Anatomy", Abschied von "Seattle Firefighters"

"Grey's Anatomy" läuft aktuell bereits in der 20. Staffel, eine weitere wurde bereits bestätigt. Dann wird auch Ellen Pompeo (54) alias Dr. Meredith Grey vermutlich verstärkt wieder zu sehen sein. Laut "Deadline" soll der Serienstar "in mindestens sieben der 18 Episoden aus Staffel 21" mitwirken. Pompeo verließ die Serie in der 19. Staffel, kehrte aber immer wieder für Gastauftritte zurück.

Beim Spin-off "Seattle Firefighters" heißt es dagegen endgültig Abschied nehmen. Für die Feuerwehrmänner und -frauen aus Seattle ist nach der aktuellen siebten Staffel Schluss. Schauspieler Jason George (52), der als Dr. Miranda Baileys (Chandra Wilson, 54) Ehemann Dr. Ben Warren regelmäßig für Gastauftritte am Grey Sloan Memorial Hospital auftauchte, wechselt dann wieder zur Ur-Serie zurück. Der Schauspieler hat mit der Produktionsfirma ABC einen Vertrag über eine Mitwirkung ab der 21. Staffel abgeschlossen.