01.10.2020 23:29 Uhr

Darum heiratet Hardy Krüger jr. seine Frau ein drittes Mal

Am vergangenen Mittwoch machte Hardy Krüger jr. seiner Ehefrau Alice in seiner Schweizer Heimat Lugano einen Heiratsantrag - und will sie bereits zum dritten Mal heiraten. Das steckt dahinter.

Hardy Krüger jr. (52) will seiner Ehefrau Alice zum dritten Mal das Jawort geben. Am vergangenen Mittwoch machte er ihr in Lugano einen Antrag, wie das Paar auf Instagram bekannt gab. Im Interview mit der „Bild“ hat der Schauspieler jetzt verraten, was hinter der erneuten Hochzeit steckt: Es sei ein „spontaner romantischer Gedanke“ gewesen, sagt Krüger. „Als sie meine Heimat kennengelernt hat, kam ich auf die Idee. Hier ist meine Familie zu Hause, hier kenne ich alle. Eigentlich muss man sich doch dort das Jawort geben, wo man zu Hause ist. Und das haben wir hier noch nicht gemacht.“

Das Paar hatte sich zum ersten Mal im März 2018 in Tirol das Jawort gegeben. Es folgte eine Trauung in Marokko. „Wir haben ja zusammen sieben Kinder und waren sieben Mal verheiratet. Wir stellen alles auf den Kopf!“, erklärt Hardy Krüger jr. Der 52-Jährige war zuvor bereits zwei Mal verheiratet, seine jetzige Ehefrau vier Mal. Hardy hat aus seinen früheren Beziehungen vier Kinder, Alice Krüger hat drei Kinder mit in die Ehe gebracht.

(jom/spot)