Darum hielt Ellie Goulding ihre Schwangerschaft so lange geheim

Darum hielt Ellie Goulding ihre Schwangschaft so lange geheim

28.03.2021 12:01 Uhr

Erst als der Babybauch schon unübersehbar war, machte Ellie Goulding ihre Schwangerschaft bekannt. Jetzt erklärte sie warum.

Die britische Sängerin Ellie Goulding (34) machte aus ihrer Hochzeit im Sommer 2019 beinahe einen Staatsevent, in Sachen Baby-News verhielt sie sich jedoch eher wie eine Agentin in geheimer Mission.

Monatelang versucht sie ihre wachsende Kugel unter weiter Kleidung zu verstecken, selbst als alle schon längst wussten was Sache ist. Im Interview mit „The Telegraph“ erklärte sie nun endlich, warum.

Unerwartete News

Ein Jahr nach der Hochzeit kam die Schwangerschaft wahrscheinlich nicht ganz unerwartet, aber für die Musikerin war es wohl trotzdem ein kleiner Schock. Sie sagte:

„Ich brauchte Zeit, um mir darüber klar zu werden. … Ich habe mich immer als tourende Musikerin definiert. Das ist es, was ich bin und was ich tue. Eine Mutter zu sein, passt nicht in mein Vorstellungsvermögen. Ich hatte nie das Gefühl, dass eine Frau primär durch die Mutterschaft definiert wird.“

Langes Versteckspiel

Offensichtlich brauchte die Ellie Goulding nicht nur ein paar Tage, um auf den positiven Schwangerschaftstest klarzukommen – es waren wohl eher Monate.

Die Schwangerschaft begann im August 2020 und im Winter, also mit vier bis fünf Monaten schwanger, versucht sie immer noch ihre langsam wachsende Kugel unter den großen, schweren Mänteln ihrer Ehemanns zu verstecken. Der Lockdown machte ihr es zudem einfach, die Baby-News geheim zu halten.

Neues Haus, neues Kapitel

Der erste Schritt in dieses neue Kapitel in ihrem Leben war der Kauf ihres zukünftigen Familienhauses, erzählte sie weiter:

„Unser Haus. Es fühlte sich an, als hätten wir richtigen Wurzeln geschlagen und es war der richtige Moment, um mit der Nachricht rauszurücken. Außerdem hatte ich mir gerade ein neues Bad gekauft, welches ich auf den Fotos sehr stolz präsentiere!“

Geburt im Mai

Bis das Baby auf die Welt kommt, dauert es jetzt nicht mehr lang. Wenn Ellie Goulding im August schwanger wurde, sollte der Nachwuchs im Mai planmäßig auf die Welt kommen.

Ob die Musikerin eine Tochter oder einen Sohn erwartet, verriet sie in dem Interview leider noch nicht. Es ist das erste Kind für sie und ihren Ehemann, den Kunsthändler Caspar Jopling (29).