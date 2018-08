Darum ist Khloe Kardashian von Tochter schwer enttäuscht?

Freitag, 3. August 2018 16:00 Uhr

Khloe Kardashian ist verärgert, weil ihre kleine Tochter sie partout nicht anlächeln will. Immer wenn der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star beruflich unterwegs ist, facetimet er mit seiner kleinen Tochter und versucht diese zum Lächeln zu bringen, doch alle Mühen sind umsonst.

Enttäuscht gibt Khloe zu, dass egal was sie mache, ob Grimassen oder komische Geräusche, nichts würde ihre kleine Tochter zum Lachen bringen. Ganz anders sieht das scheinbar bei ihrem Freund und dem Vater des Babys Tristan Thompson aus. Während des Launch ihrer ‚Good American‘-Sportlinie in New York plauderte sie aus dem Nähkästchen: „Ich bin so genervt, weil sie mir einfach kein Lächeln gibt. Bei ihrem Papa ist das anders, mit dem albert sie sofort rum. Sie scheint sich da gar nicht um mich zu scheren. Verdammt! Mach den gleichen Schei*** doch auch mit mir. Also protestiere ich jetzt.“

Ihre kleine Tochter scheine es zu merken, wenn sie weg sei und ihre Mutter mit ihrem abwesenden Verhalten eher ein wenig bestrafen zu wollen, denn wenn sie Zuhause spielen, sei es überhaupt kein Problem, mit ihrer Tochter rumzualbern.

Quelle: instagram.com

Kim gibt die besten Ratschläge

„Ich glaube sie weiß einfach, dass ich nicht Zuhause bei ihr bin und will mich dann ein bisschen verletzen“, verriet die Beauty weiter. Khloe geht in ihrer Mutterrolle in den letzten drei Monaten voll und ganz auf. Großen Rückhalt bekommt sie von ihrer Schwester Kim, die bereits drei Kinder hat.

„Ich muss sagen, dass Kim die besten Ratschläge gibt, sie lässt einen selbst entscheiden und verurteilt mich für meine Entscheidungen nicht“, gibt Chloe zu. Die Sportskanone erzählte jedoch auch, dass sie noch sehr damit zu kämpfen habe, Freund Tristan Thompson seinen Ausrutscher zu verzeihen. Dieser hatte sie während ihrer Schwangerschaft betrogen. Doch das Paar entscheid sich, es für ihre gemeinsame Tochter noch einmal zu probieren.