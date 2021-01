12.01.2021 16:16 Uhr

Darum kann Caught in the Act-Star Bastiaan Ragas keinen Sex haben

Ex-Caught In The Act Bastiaan Ragas ist schon seit 15 Jahren mit der niederländischen Moderatorin Tooske Ragas verheiratet. Gemeinsam ziehen sie ihre vier Kinder und neuerdings einen kleinen Welpen groß! Man kann also sagen: Im Hause Ragas ist viel los …

Durch die aktuelle Corona-Pandemie sitzt das Paar mit Home Office und Homeschooling 24/7 mit den Kids im Haus fest. Das ist zwar eine schöne Erfahrung als Familie, aber hat auch einen Haken: Das Sexleben von Bastiaan Ragas und seiner Frau ist in Gefahr. „Ich find‘, für Familien-Time ist Corona super. Aber für die private Zeit der Eltern finde ich diese Zeit nicht so geil.“

Ihr Liebesleben ist in Gefahr

Die Kinder sind ständig Zuhause und dadurch haben die Wände Ohren, wie er im Gespräch mit RTL verrät: „Man kann nicht die Türen schließen, weil die Kinder sind auch klug. Die verstehen auch: Warum ist die Tür zu – haha. Wir haben alles schon versucht.“ Gerade für Männer sei es immer am Schwersten, ist sich Ragas sicher.

Ihm ist bewusst, dass dieses Schicksal weltweit viele Männer gerade teilen. Deshalb hat er für alle einen Tipp, damit die Leidenschaft trotz Corona und Homeschooling nicht komplett flöten geht: „Da musst du dann schon um acht Uhr zu deiner Frau sagen: Hey, sollen wir mal ins Bad gehen oder einen Film angucken?“

Diesen Sex-Rat gibt er anderen Eltern

Der 49-Jährige ist sich sicher, dass den meisten Kindern recht egal ist, was die Eltern im eigenen Schlafzimmer so anstellen und ist sich sicher, dass die Kids mit gutem Zureden ihren Erzeugern auch mal ein bisschen Freizeit gönnen. „Ich glaube es ist okay, wenn du deinen Kindern sagst: ‚Hey, hör mal, deine Mutter und ich schauen heute Abend mal einen Film im Bett.'“

Und falls das auch nicht klappen sollte, rät der einstige Boyband-Sänger allen Paaren mit Corona-Liebesleben-Frust eines: Fahrradfahren! „Wenn wir gerne mal alleine sein möchten, dann gehen wir auf unsere Fahrräder. Dann haben wir Zeit miteinander, können über Sachen sprechen und dann kann ich auch zu meiner Frau sagen: ‚Hey, hör mal: Hast du Pläne für heute Abend?'“

„Ich kann das auch sehr schnell“

Es muss ja auch nicht ewig gehen, weiß der sympathische Familienvater. Denn in der Kürze liegt auch oft die Würze. Vor wenigen Jahren war er nämlich schon mit der ganzen Familie für vier Monate auf einer Weltreise. Und auch da war es ihm wichtig, genug Zeit mit seiner Tooske alleine verbringen zu können. Sein Geheimrezept damals: Geladene Tablets sorgten auf der Reise für störungsfreie Liebesmomente des Paars.

„Wir hatten immer zwei Zimmer. Die Kinder eins, wir eins. Und ich kann das auch sehr schnell“, gestand Bastiaan damals in einem Interview mit dem TV-Magazin „Brisant“. (DA)