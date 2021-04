Darum rasiert sich Katy Perry nicht mehr die Beine

Katy Perrys Prioritäten haben sich seit der Geburt ihrer Tochter verändert. (wag/spot)

05.04.2021 15:10 Uhr

Katy Perry ist Mutter einer kleinen Tochter. Nun gab sie im Fernsehen zu, aus Zeitmangel nicht länger zum Rasierer zu greifen.

Katy Perry (36, „Firework“) hat als Mutter einer sieben Monate alten Tochter alle Hände voll zu tun. Im August 2020 wurden sie und Partner Orlando Bloom (44, „Fluch der Karibik“) Eltern der kleinen Daisy Dove. Das Mädchen hat für die Sängerin oberste Priorität – manch andere Dinge geraten darüber schon einmal in Vergessenheit. Wie etwa das Rasieren der Beine. Das verriet die TV-Jurorin am Sonntag (4. April) in der jüngsten Ausgabe der US-Castingshow „American Idol“.

„Deine Stimme ist ein spirituelles Erlebnis“, lobte Perry Show-Kandidatin Cassandra Coleman nach deren Performance. Dann fügte sie hinzu, „als frisch gebackene Mutter“ nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung zu haben. „Also habe ich damit aufgehört, mir die Beine zu rasieren.“ Warum die Musikerin das so öffentlich erzählte? Bei Colemans Gesang habe sich das Beinhaar der 36-Jährigen auf Anhieb aufgestellt und sie „am ganzen Körper“ erschaudern lassen.

Katy Perry und Orlando Bloom sind seit gut fünf Jahren ein Paar und seit Februar 2019 verlobt. Der britische Schauspieler war zuvor von 2010 bis 2013 mit dem australischen Model Miranda Kerr (37) verheiratet. Der Ehe entstammt Sohn Flynn (10).