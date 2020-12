07.12.2020 22:00 Uhr

Darum trägt Aleksandr Rybalkin Michael Jackson im Gesicht

Aleksandr Rybalkin hat bei Instagram gerade einmal 400 Follower. Doch in nächster Zeit dürften es wohl einige mehr werden. Dank seiner ausgefallenen Videos erreicht der Russe jedenfalls immer mehr Nutzer.

Aleksandr Rybalkin ist echter Spaßvogel. Auf Instagram postet der 27-Jährige immer wieder Videos, auf denen er sich Figuren wie Michael Jackson ins Gesicht malt und diese mit dem Auf und ab seiner Augenbrauen zum Leben erweckt.

17.000 TikTok-Follower

Während er damit auf Instagram bisher aber nur rund 400 Follower erreicht, läuft es für den Russen auf TikTok deutlich besser. Dort folgen ihm zurzeit immerhin rund 17.000 User, Tendenz steigend. Aus der Idee, sich Figuren ins Gesicht zu malen und diese damit zum Leben zu erwecken, ist mittlerweile ein echtes Hobby geworden.

Positives Feedback

„Ich habe es immer geliebt, alberne Gesichter zu machen und herumzuspielen, seit ich jünger war. Ich dachte, das wäre eine lustige Idee“, erklärte der 27-Jährige gegenüber “StoryTrender“.

Das sehen auch seine Follower so: “Ich bekomme jede Menge nette Nachrichten und positives Feedback“, freute er sich außerdem. Gut vorstellbar also, dass man von Aleksandr in Zukunft noch mehr hören wird.