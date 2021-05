Darum verzichtet Kate Winslet auf eine Nanny

Kate Winslet ist Mutter und erfolgreiche Schauspielerin. (jom/spot)

09.05.2021 18:15 Uhr

Kate Winslet ist seit Jahren eine vielbeschäftigte Schauspielerin. Ihre Kinder hat sie trotzdem bewusst ohne Nanny heranwachsen lassen.

Kate Winslet (45) ist seit ihrem Durchbruch mit „Titanic“ (1997) eine gefragte Schauspielerin. Im Interview mit der „Bild am Sonntag“ stellt die Britin jedoch klar, dass sie die Hilfe eines Kindermädchens oder eines Kochs nie in Anspruch genommen hat.

Einerseits sei es natürlich verführerisch, eine Nanny zu haben, in einer abgeriegelten Luxus-Wohnanlage zu leben und sich von einem Privatkoch verwöhnen zu lassen. „Ich würde es traumhaft finden, wenn mein Essen täglich für mich zubereitet würde“, erklärt Winslet. Doch andererseits sollen ihre Kinder ohne Hollywood-Glamour aufwachsen. „Vielmehr will ich, dass sie auf die Frage, ob wir einen Koch haben, geschockt reagieren.“ Deshalb steht der Filmstar selbst am Herd und holt sich dafür gerne Tipps im TV. „Ich liebe die Show ‚Top Chef‘. Ich bin wie besessen davon.“

Kate Winslet hat drei Kinder, Mia (20), Joe (17) und Bear (7). Mia stammt aus der Ehe (1998-2001) mit Regisseur Jim Threapleton (48). Die Ehe mit Regisseur Sam Mendes (55), die von 2003 bis 2011 hielt, brachte Sohn Joe hervor. Mit Edward Able Smith (43), Vater von Bear, ist Winslet seit 2012 verheiratet.