Palast verrät Geschlecht und Namen Das Baby ist da: Kronprinz Hussein von Jordanien begrüßt erstes Kind

Im April verkündete der Palast den anstehenden Nachwuchs. (paf/spot)

SpotOn News | 03.08.2024, 12:58 Uhr

Große Freude im jordanischen Königshaus: Kronprinz Hussein und Prinzessin Rajwa sind erstmals Eltern geworden. In einem Statement verkündete der Palast Namen und Geschlecht des Kindes. Auf Social Media gratulierten König und Königin dem royalen Paar.

Babyglück im jordanischen Königshaus: Kronprinz Hussein (29) und Prinzessin Rajwa (30) haben am Samstag (3. August) zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Auf Instagram teilte der Königshof ein Video, in dem das Kind des Ehepaares zu sehen ist. Wie der Palast in einem Statement mitteilte, tauften sie ihre Tochter auf den Namen Iman.

Freude über royalen Nachwuchs

In dem kurzen Clip wiegt Al Hussein bin Abdullah II seine Tochter in seinen Armen und strahlt sie glücklich an. In einer offiziellen Mitteilung teilte der Palast die Geburt des Kindes mit: "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, bekannt zu geben, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein am 3. August 2024 mit einem kleinen Mädchen gesegnet wurden, das sie Iman nannten."

Zudem beglückwünschte der Königshof die Familie. "Der Königliche Haschemitische Hof gratuliert Ihren Königlichen Hoheiten sowie Ihren Majestäten König Abdullah II. und Königin Rania Al Abdullah herzlich zu diesem glücklichen Ereignis und wünscht ihnen alles Gute", heißt es in dem Statement.

Die frischgebackenen Eltern seien "überglücklich und dankbar über die Geburt ihres Erstgeborenen". Statt Blumen und Geschenken bittet das Königshaus in der Nachricht um Spenden an die "Al-Aman Fund for the Future of Orphans". Die gemeinnützige Organisation, die Waisen ab dem 18. Lebensjahr unterstützt, wurde 2003 von Königin Rania (53) gegründet.

Gratulationen der Großeltern

Auf X (ehemals Twitter) erreichten ihn bereits Gratulationen seiner Eltern. König Abdullah (62) freute sich, erstmals Großvater geworden zu sein. "Gepriesen sei Gott, der uns unsere erste Enkelin, Iman bint Al-Hussein, geschenkt hat. Ich gratuliere Al Hussein und Rajwa zu ihrer neugeborenen Tochter", richtete er sich an seinen Sohn und seine Frau.

Auch die Mutter des Kronprinzen beglückwünschte ihn. "Gelobt sei Gott für seine größten Geschenke… Du hast unser Leben mit deiner kostbaren Enkelin Iman erhellt. Herzlichen Glückwunsch an Hussein und Rajwa und möge Gott euer Leben mit Segen und Zufriedenheit erfüllen", wünschte sie dem Paar.

Im April kündigte das Königshaus den royalen Zuwachs in einer Mitteilung an. Ein Jahr und zwei Monate nach ihrer Hochzeit im Juni kam dieser nun zur Welt. Kronprinz Hussein heiratete am 1. Juni 2023 die saudi-arabische Architektin Rajwa Alseif.