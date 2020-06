Das "Bauer sucht Frau"-Paar Henry und Sabine hat sich getrennt. Der Alpakazüchter lernte die Wienerin 2019 bei den Dreharbeiten der Kuppelshow kennen. Trennungsgrund soll mitunter die Corona-Krise sein.

Liebes-Aus beim „Bauer sucht Frau“-Paar Henry und Sabine: Die beiden hatten sich bei den Dreharbeiten der vergangenen Staffel kennen und lieben gelernt. Wie RTL berichtet, ist die Beziehung nun gescheitert. Gründe für die Trennung seien die Entfernung zueinander und die Reiseeinschränkungen während der Corona-Krise gewesen.

Alpakazüchter Henry lebt in Niedersachsen. Bankkauffrau Sabine, in die er sich im Sommer 2019 bei den Dreharbeiten zur Kuppel-Show verliebte, lebt in Wien. „Wir haben uns in den letzten Monaten ja gar nicht mehr sehen können und uns auseinandergelebt“, erklärt Henry.

(sob/spot)