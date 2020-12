29.12.2020 21:00 Uhr

Das bedeutet Yeliz‘ und Jimis Liebes-Tattoo

Seit Sommer 2020 sind Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ein Paar. Als Liebesbeweis ließen sich die zwei Partner Tattoos stechen. Lange ließen sie ihre Fans bezüglich der Bedeutung dahinter im dunkeln tappen. Jetzt wissen wir endlich welche Bedeutung dahinter steckt.

Womit sich andere Paare Monate Zeit lassen, konnte es für Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) nicht schnell genug gehen. Seit einem halben Jahr sind die Turteltauben nun schon zusammen. In dieser kurzen Zeit sind die beiden bereits zusammen gezogen und haben sich sogar mehrere Partner Tattoos stechen lassen.

Wenn Liebe unter die Haut geht

Yeliz und Jimi könnten kaum glücklicher zusammen sein. Das Paar war sich sehr sicher im jeweils anderen die ganz große Liebe gefunden zu haben. Das beweisen zumindest ihre Partner Tattoos. Für die zwei steht fest, sie beide für immer. Doch was bedeuten ihre Tattoo eigentlich? Bereits im Sommer diesen Jahres entschieden sie sich dazu sich gegenseitig zu tätowieren. Es gab ein Herz und einen Smiley. Doch dieser Liebesbeweis reichte den Turteltauben nicht.

Das bedeutet ihr zweites Paar-Tattoo

Das Herz und der Smiley sind nicht die einzigen Tattoos die sich Yeliz und Jimi als Beweis ihrer Liebe stechen ließen. Auf ihren Unterarmen haben die beiden Morsecodes aus Strich- und Punktkombinationen tätowiert. Ihre Fans rätselten lange was diese wohl bedeuten konnten. Yeliz und Jimi wollten sich dazu nie äußern, bis jetzt.

Die Morsecodes stehen für ihre Vornamen: „-.– . .-.. .. –..“ bedeutet „Yeliz“ und „.— .. — ..“ ist der Morsecode für „Jimi“. Ein schöner Liebesbeweis.

Waren die Morsecodes ihr erstes Liebes-Tattoo?

Wann haben sich die zwei ihre Morsecodes stechen lassen? Die Story die ihre Tattoos zeigt ist drei Tage alt. Doch auf dem Video in denen sich Yeliz und Jimi gegenseitig ein Herz und einen Smiley stechen, sind die Codes bereits auf beiden Unterarmen sichtbar. Es scheint als sei es sogar ihr erstes Paar Tattoo gewesen. Wir uns sicher, dass in Zukunft weitere Tätowierungen folgen werden. Yeliz und Jimi sind nämlich beide riesige Tattoo-Fans.

Galerie

Sie machen Urlaub bei Schwester Cheyenne

Das Traumpaar genießt derzeit einen romantischen Familienurlaub bei Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) . Zuerst wurde gemeinsam in Berlin bei Mutter Natascha Ochsenknecht (56) Weihnachten gefeiert, dann ist die Familie weiter in die Steiermark gereist. Cheyennes neues Zuhause, in dem sie auch ihr zukünftiges Baby mit Freund Nino groß ziehen wird. Die baldigen Eltern leben dort nämlich ganz idyllisch auf einem Bauernhof. Für die tierliebe Yeliz ein Traum, die sich fleißig beim Schlitten fahren und die Tiere füttern postet.

Darum ist Jimi der Richtige

Yeliz ist schon ein fester Bestandteil der Ochsenknecht Familie. In Jimi hat sie endlich den richtigen Mann gefunden. In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal kommen natürlich auch viele Fragen zur Beziehung mit dem 28-Jährigen. Unter anderem verrät Yeliz, woran sie gemerkt hat, dass es mit Jimi Blue passt: „Ich habe auf den Umgang mit anderen Menschen geachtet, wie er sich verhält. Habe bei Gesprächen mit seinen Jungs zugehört und daran festgestellt, dass er und sein Umkreis gute Männer sind. Und natürlich, ob er Interesse zeigt und das hat er. So kannte ich es vorher gar nicht. Also, das, was ich mir immer gewünscht habe, hat er mir gezeigt oder gemacht.“ (TSK)