33. Geburtstag „Das Beste kommt noch“: Glückwünsche von Demi Moore für Tochter Scout

Demi Moore freut sich, Teil des Lebens ihrer Tochter Scout LaRue Willis zu sein. (lau/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 15:44 Uhr

Hollywoodstar Demi Moore hat auf Instagram Glückwünsche an ihre Tochter Scout LaRue Willis gerichtet. Das gemeinsame Kind mit Bruce Willis feierte seinen 33. Geburtstag.

Scout LaRue Willis (33), die Tochter der Hollywoodstars Demi Moore (61) und Bruce Willis (69), hat am 20. Juli ihren 33. Geburtstag gefeiert. Die berühmte Mutter gratulierte dem Geburtstagskind mit einem berührenden Post auf Instagram. "Mein süßer Engel Scout LaRue Willis. Alles Gute zum Geburtstag!", schreibt Moore in dem sozialen Netzwerk, und fügt hinzu: "Ich habe das Privileg, deine Mutter sein zu dürfen und bin so dankbar, die Reise des Lebens mit dir zu teilen!"

Demi Moore: "Das Beste kommt noch"

Eine Reihe Fotos zeigt das Geburtstagskind. Auf einem trägt Willis ein weißes Kleid, während sie auf einem Zementblock im Freien steht. Auf einem anderen grinst sie ein Halloween-T-Shirt tragend in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt sie beim Turnen. Ihren Post beschließt Moore mit den Worten: "Das Beste kommt noch und ich bin so gespannt darauf, die Magie zu sehen, die sich für dich entfaltet! Ich liebe dich!"

Die berühmten Eltern von Scout LaRue Willis ließen sich im Jahr 2000 scheiden. Bruce Willis heiratete 2009 seine jetzige Frau Emma Heming Willis (46). Das Paar hat zwei Kinder, die jungen Töchter Mabel Ray Willis und Evelyn Penn Willis. Trotz der Scheidung von Demi Moore stehen sich die Ex-Eheleute nach wie vor nahe, und kümmerten sich liebevoll um die gemeinsamen Kinder.

Bruce Willis' Leidensgeschichte

Bruce Willis' Familie hatte im März 2022 bekannt gegeben, dass der Hollywoodstar an einer Aphasie leide und krankheitsbedingt seine Schauspielkarriere beende. Etwa ein Jahr später machten seine Angehörigen dann öffentlich, dass der Schauspieler an einer Form von Demenz erkrankt ist. Über das Leben mit der Krankheit sagte Emma Heming Willis im September 2023 in der amerikanischen "Today"-Show: "Es ist hart für die Person mit der Diagnose, es ist aber auch hart für die Familie".