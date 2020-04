„Das Boot“: Staffel 2 hat im Netz Premiere

Die Premiere der zweiten Staffel der Serie „Das Boot“ wird wegen der Coronavirus-Krise ins Netz verlagert – der Bezahlsender Sky macht die erste der neuen Episoden zugleich für jeden kostenlos zugänglich.

Die Online-Premiere der Folge werde am Dienstag (21. April, ab 20.00 Uhr) auf der Homepage übertragen. Einige Serienstars seien sogar live zugeschaltet, wie der Sender in Unterföhring bei München mitteilte. Darunter sind Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Clemens Schick und Franz Dinda. Der Livestream des digitalen Events steht unter sky.de/dasboot zur Verfügung.

8 neue Folgen

Die acht neuen Episoden sind danach ab dem 24. April bei dem Bezahlsender um 20.15 Uhr auf Sky One HD in Doppelfolgen sowie im Stream auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zu sehen.in Doppelfolgen und auch als komplette Staffel verfügbar. In der Serie geht es um eine deutsche U-Boot-Besatzung während des Zweiten Weltkriegs.

Die erste Staffel startete im Herbst 2018 bei Sky und erhielt mehrere Auszeichnungen. Anfang Januar 2020 strahlte sie auch das ZDF aus. Sie ist angelehnt an die Bücher von Lothar-Günther Buchheim. Der Stoff wurde bereits in den 1980er Jahren verfilmt. Wolfgang Petersens Kinofilm war zum Welterfolg geworden.

Darum geht’s

Im Dezember 1942 erhält der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seiner Verfolgung entsendet.

Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant der U-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an. Bei Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupf und lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann) kennen. Kann er ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?