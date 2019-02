„Das Boot“ strandet im ZDF: Zweite Staffel in Vorbereitung

Sonntag, 3. Februar 2019 10:36 Uhr

Die Serie „Das Boot“ wird in Deutschland nun auch bald im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein: Das ZDF hat die Ausstrahlungsrechte an der Sky-Serie erworben.

Im Winter 2018 begeisterte die Sky Original Production „Das Boot“ ein Millionenpublikum und wurde noch vor der Ausstrahlung mit dem Preis TV National beim GQ Men of the Year Award geehrt. Just vor einigen Tagen gewann die Event-Serie beim Deutschen Fernsehpreis zwei Auszeichnungen: Vicky Krieps wurde als beste Schauspielerin geehrt und David Luther für die beste Kamera.

Regisseur Andreas Prochaska inszenierte die Geschichte der Event-Serie, die im Herbst 1942 beginnt, zu einer Zeit, in der die U-Boot-Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg immer brutaler wird. Während sich eine junge Crew auf eine gefährliche Überwachungsmission begibt, beginnt die Résistance am Hafen von La Rochelle an Einfluss zu gewinnen. Die Serie soll im Winter 2019/2020 im Hauptprogramm sowie rund um die Uhr in der ZDFmediathek zu sehen sein.

In über 100 Länder verkauft

Zur internationalen Besetzung gehören Vicky Krieps (Deutscher Fernsehpreis 2019) sowie Rick Okon, August Wittgenstein, Franz Dinda, Leonard Scheicher, Lizzy Caplan, Tom Wlaschiha, Vincent Kartheiser, James D’Arcy, Thierry Frémont, Rainer Bock, Robert Stadlober, Stefan Konarske. David Luther führte die Kamera (ebenfalls Deutscher Fernsehpreis 2019).

„Das Boot“ wurde inzwischen in mehr als 100 Länder verkauft. Die Produktion der zweiten Staffel wurde bereits beschlossen, die Dreharbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen und die Erstausstrahlung der neuen Episoden wird zuerst auf Sky erfolgen.

Derzeit ist „Das Boot“ über Sky Ticket, Sky Go sowie auf Abruf verfügbar.