Das denkt Arnold Schwarzenegger über seinen Schwiegersohn in spe

Donnerstag, 31. Januar 2019 21:55 Uhr

Arnold Schwarzenegger findet Chris Pratt „fantastisch“. Die Tochter des ‚Terminator‘-Darstellers, Katherine Schwarzenegger, verlobte sich erst kürzlich mit dem ‚Jurassic World‘-Schauspieler und ihr berühmter Vater könnte nicht glücklicher für das Paar sein.

In der US-TV-Show ‚Extra‘ schwärmte er von seinem zukünftigen Schwiegersohn und freute sich für die beiden, die nach sechs Monaten Beziehung beschlossen, sich miteinander zu verloben: „Das war wirklich fantastisch. Sie ist so glücklich, sie beide sind so glücklich. Wie ich ihm bereits gesagt habe, er ist ein sehr sympathischer Mann. Ich liebe Chris – er ist fantastisch.“

„Sie ist überaus glücklich“

Auch Katherines Mutter Maria Shriver meinte erst vor kurzem gegenüber ‚Today‘, dass sie sich für ihre Tochter freue: „Sie ist überaus glücklich und gab mir strenge Instruktionen, nicht darüber zu reden… Es geht nicht um mich. Sie möchte ihren Moment genießen.“ Auch auf Instagram gratulierte Shriver dem glücklichen Paar: „Gratulation euch beiden liebevollen, gütigen, fürsorglichen, rücksichtsvollen, intellektuellen Menschen. Wir freuen uns so sehr für euch. Ihr seid gesegnet, wie jeder weiß, der euch kennt.“