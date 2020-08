06.08.2020 15:54 Uhr

Das erste Modellfoto von Kate Moss ist aufgetaucht

Auch Supermodell Kate Moss hat mal klein angefangen. Ihr erstes Modellfoto tauchte jetzt in einer Galerie in London auf. Ironie des Schicksals: Damals war das Foto abgelehnt worden. Doch der große Durchbruch folgte kurze Zeit später.

In der Londoner Galerie „Zebra One“ tauchte jetzt das erste Modellfoto von Kate Moss (46) auf. Aufgenommen wurde es im Jahr 1990 für das britische Männermagazin „Esquire“ – doch die Redaktion lehnte das schwarz-weiß Porträt der damals 14-jährigen Moss ab!

Das Bild zeigt den Teenie Moss im knappen, schwarzen Dress in High Heels und mit Lockenwicklern im Haar. Sie sitzt in einem glamourös eingerichteten Schlafzimmer am Schminktisch und mit Telefonhörer – damals noch ein analoges Gerät – am Ohr. Das Thema des Shootings war „Der Morgen nach der Nacht zuvor“.

Schon damals strahlte Kate eine freche Coolness aus, die zu ihrem Markenzeichen werden sollte. Der Erfolg ließ nicht mehr lange auf sich warten. Obwohl Kate Moss mit 1,70 Metern deutlich kleiner als ihre Konkurrentinnen war, kam sie mit nur 19 Jahren zum ersten Mal auf den Titel der Vogue – bis heute folgten 42 weitere Covershootings…

(ves/spot)