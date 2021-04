Das Finale von „Germany’s next Topmodel“ wird barrierefrei

Das Finale von "GNTM" mit Heidi Klum ist für den 27. Mai geplant (wue/spot)

27.04.2021 17:02 Uhr

Barrierefreie Übertragung: ProSieben bietet für des Finale von "Germany's next Topmodel" in diesem Jahr zum ersten Mal auch Gebärdensprachdolmetscher an.

Am 27. Mai steigt um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn das Finale der aktuellen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ in Berlin. Es gibt mehrere Optionen, um die Übertragung für die Zuschauer möglichst barrierefrei zu gestalten. Wie der Sender nun mitgeteilt hat, werden erstmals bei „GNTM“ auch Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher zur Verfügung stehen.

Stephanie Hauke-Schippling, Lisa von Fürstenberg und Daniel Rose werden im Wechsel die Live-Übersetzung übernehmen, die über den red button an der Fernbedienung eines Smart TVs oder den Stream zugeschaltet werden kann. Zudem soll es wie schon zuvor die Möglichkeit geben, Live-Untertitel einzuschalten (Videotext-Seite 149).

Außerdem bietet der Sender eine Audiodeskription von Linda Stark und Alexandra Kloiber-Karner für sehbehinderte und blinde Fans des Formats von Modelmama Heidi Klum (47). Weitere Informationen gibt es auf „gntm.de/barrierefrei“.