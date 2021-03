Das findet Travis Barker an Kourtney Kardashian besonders attraktiv

06.03.2021 20:50 Uhr

Ihr Lächeln, ihren Humor, ihr Selbstbewusstsein? Nein, am allerbesten findet Travis Barker an seiner neuen Flamme diesen Lebensumstand ...

Travis Barker (46) ist über beide Ohren in Kourtney Kardashian (41) verliebt. Der Rock-Star kommt aus dem Schwärmen über die Ich-Darstellerin gar nicht heraus.

Im Interview mit Drew Barrymore (46) verriet er nun, was er an der Ältesten der Kardashian-Schwestern am allertollsten findet. Spoiler Alarm: Seine Antwort überrascht sehr.

Ihr Single-Mom-Status

Der Blink 182-Star spricht nämlich nicht über ihr tolles Aussehen oder ihren bissigen Humor. Nein, es genießt es sehr, dass die 41-Jährige auch Kinder hat. Er sagte:

„Bis jetzt habe ich mich immer mit Frauen gedatet, die keine Kinder haben. Es war immer irgendwie schwierig. Ich glaube, sie hatten Schwierigkeiten mein Leben als Elternteil zu verstehen. Sie fragten ständig Sachen wie ´Warum willst du nicht jeden Abend mit mir essen gehen?‘ oder ‚Warum willst du mich nicht jeden Abend sehen?´. Und jetzt verbringe ich Zeit mit einer Frau, die eine großartige Mutter ist. Ich muss mir über all diese Dinge keine Gedanken machen. Es kommt einfach natürlich. Es ist eine Sache der Reife.“

Patchwork-Familie

Tatsächlich starten Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Beziehung eine waschechte Patchwork-Familie. Kourtney Kardashian hat drei Kinder, Mason (11), Penelope (8) und Reign (6). Travis Barker bringt aus seiner Ehe (2004-2008) mit dem Model Shanna Moakler (45) ebenso drei Kinder mit: Sohn Landon (17), Tochter Alabama (15) und Stieftochter Atiana (21).

Wow, mit sechs Kinder bleibt Kourtney dem Familienmotto „Je mehr desto besser“ auf jeden Fall treu.

Aufregende Liebe

Schauspielerin Drew Barrymore wollte noch mehr über die junge Liebe wissen und lenkte das Thema auf eine etwas seltsame Liebesbotschaft hin, welche die Ich-Darstellerin ihrem Beau geschickt hatte.

„Ich habe eine Notiz gelesen, die deine reizende Dame dir geschrieben hat, in der stand: ‚Auf das wir uns gegenseitig zerstören‘. Und ich dachte: ‚Oh, das ist so heiß.‘ Ich denke, mein Liebesbrief könnte so lauten: ‚Können wir einfach früh ins Bett gehen und einen Film schauen?'“

Travis antwortete mit einem Lachen: „Ich würde das Gegenteil bevorzugen. Ich bevorzuge es, in einem Feuerwerk des Ruhmes zu gehen, wie ein Ball aus Flammen.“

Galerie

Dating seit Januar

Man weiß es nicht genau, aber schätzungsweise daten Kourtney Kardashian und Travis Barker seit Beginn des Jahres. Mitte Februar machten sie ihre Beziehung mit einem Pärchen-Foto auf Instagram offiziell.

Tendenziell steht ihre Liebe unter einem guten Stern. Denn bevor sie sich lieben lernten, waren sie jahrelang enge Freunde. Statistiken beweisen, dass diese Art von Beziehungen am längsten halten.

Vielleicht können wir uns bald auf eine dicke, fette Kardashian-Hochzeit freuen. Diese würde dann bereits auf dem neuen Hof-Sender der Promi-Familie laufen, der Streaming-Plattform Hulu.