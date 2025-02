Stars „Das Gegenteil von Freude“: Jamie Lynn Spears über negative Reaktionen auf Teenie-Schwangerschaft

Die US-Schauspielerin reflektiert über ihre Schwangerschaft im Alter von 16 Jahren.

Jamie Lynn Spears spricht über die negativen Reaktionen auf ihre Schwangerschaft im Teenageralter.

Die 33-jährige Schauspielerin – die vor allem als jüngere Schwester von Pop-Superstar Britney Spears bekannt ist – spielt Noreen Fitzgibbons in der Netflix-Serie ‚Sweet Magnolias‘. Mit der Schwangerschaftsgeschichte ihrer Figur konnte sie sich gut identifizieren. Jamie erzählt, dass sie sich ähnlich fühlte, als sie mit 16 Jahren von ihrem damaligen Freund Casey Aldridge schwanger wurde. Tochter Maddie ist heute ebenfalls 16 Jahre alt.

Im Gespräch mit ‚Popternative‘ berichtet der Star: „Besonders mit Noreen konnte ich mich mit vielen Dingen identifizieren. Die Perspektive zu haben, was andere Leute sehen und was man selbst fühlt, ist wirklich einzigartig. Insbesondere Noreen befindet sich in einer ganz anderen Situation. Sie war eine Geliebte, sie war schwanger.“

Jamie fügt hinzu: „Es war nicht unbedingt eine Schwangerschaft im Sinne von ‚Wow, wir sind so aufgeregt, du hast darauf gewartet, schwanger zu werden.‘ Und bei mir war es so, dass ich mit 16 schwanger wurde, also war es nicht so, dass sich alle darüber gefreut haben, sondern eher das Gegenteil.“

Die ehemalige ‚Zoey 101‘-Darstellerin – die jetzt mit Jamie Watson verheiratet ist und mit ihm die sechsjährige Tochter Ivey hat – konnte durch die Geschichte „Selbstreflexion“ über ihr eigenes Leben gewinnen. „Es ist wie Therapie für mich“, erklärt sie.