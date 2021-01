28.01.2021 12:16 Uhr

„Das große Promibacken“: Diese Stars backen um die Wette

Abermals treten acht Prominente bei "Das große Promibacken" in Sat.1 gegeneinander an. Diese Stars backen um den Sieg des Goldenen Cupcakes.

Ab 17. Februar backen acht Prominente in Sat.1 wieder einmal bei „Das große Promibacken“ (20:15 Uhr) um die Wette. Das gab der Sender am Donnerstag (28.1.) bekannt. Bereits zum fünften Mal wird der oder die beste Promibäcker/in und somit Nachfolger/in von Model Rebecca Mir (29) gesucht, die in der vergangenen Staffel triumphieren konnte.

In der neuen Staffel werden Sänger Luca Hänni (26, „110 Karat“), „Let’s Dance“-Gewinner Pascal Hens (40) und seine ehemalige Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (33), Schauspielerin Barbara Wussow (59), „Sat.1 Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann (40), Model Franziska Knuppe (46), Schauspielerin Mirja du Mont (45) und Mallorca-Sänger Jürgen Milski (57) im Backwettbewerb gegeneinander antreten. Milski gesteht: „Dieses Format ist eine der geilsten TV-Produktionen, an denen ich jemals teilgenommen habe – und das waren einige!“

Über sechs Folgen müssen die Prominenten in je drei Runden die Backprofis Bettina Schliephake-Burchardt (49) und Christian Hümbs (39) von ihren Backkünsten überzeugen. In der ersten Folge werden die Stars ihre Lieblingsrezepte vorstellen, bevor sie sich in der technischen Prüfung der Herausforderung Glückskekse stellen. Zuletzt gilt es eine „Visitenkarte“ als Motiv- oder 3D-Torte zu gestalten.

Der Gewinner oder die Gewinnerin der Show darf sich über eine Trophäe, den Goldenen Cupcake, sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck freuen. Die Moderation der Show übernimmt wie gewohnt Enie van de Meiklokjes (46).

(jru/spot)