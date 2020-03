„Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival“ mit heftigem Line-up

Am Freitag hat TV-Sender ProSieben großes vor: mit der Show ‚Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival‘ will er in die Wohnzimmer von nationalen und internationalen Superstars schauen. Schließlich heißt es für alle gerade #wirbleibenzuhause.

Musik verbindet

Der Privatsender verspricht das vielleicht größte Wohnzimmer-Festival der Welt mit Steven Gätjen und Joko Winterscheidt als Gastgeber. Auf der ganzen Welt werden Musiker und Künstler live für die Fernsehzuschauer performen.

„Musik verbindet. Immer. Und in diesen Zeiten besonders. Wir wollen unseren Zuschauern das Zuhausebleiben leichter machen“, so Prosieben-Chef Daniel Rosemann. „Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die spontan zugesagt haben, auf dass wir dieses einzigartige Wohnzimmer-Festival feiern können.“

Die haben schon zugesagt

Mittlerweile hat Prosieben schon einige vielversprechende Zusagen von den unterschiedlichsten Künstlern. Mit dabei sind bisher:

Felix Jaehn

Joy Denalane

Lea

Gil Ofarim

Querbeat

Gentleman

Lotte

Neben Musik auch Comedy

Und das soll noch nicht das Ende der Fahnenstange sein – stündlich würde es mehr Zusagen geben, so die Pressemitteilung des Senders. Dazu schalten sich auch noch die Comedians Teddy Teclebrhan, Bülent Ceylan und Markus Krebs live zu Steven Gätjen und Joko Winterscheidt nach München, damit das TV-Publikum zu Hause bleiben und dort das größte Wohnzimmer-Festival der Welt feiern kann.

‚Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival‘ am Freitag, den 27. März 2020, um 20:15 Uhr live.