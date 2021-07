Das ist Barack Obamas Sommer-Playlist 2021

11.07.2021 18:30 Uhr

Rihanna, The Rolling Stones und mehr: Barack Obama gewährt einen Einblick in seine Lieblingssongs für den Sommer 2021.

Seit 2015 veröffentlicht Barack Obama (59) jedes Jahr Listen mit seinen Lieblingsbüchern, Lieblingsfilmen und Lieblingssongs. Auch in diesem Jahr bleibt der ehemalige US-Präsident dieser Tradition treu und gibt auf seiner Sommer-Playlist preis, welche Künstler und Songs bei ihm im Moment ganz hoch im Kurs stehen.

Diesen Sommer gäbe es viel zu feiern, da sich die Menschen endlich wieder persönlich begegnen würden, schreibt Obama auf Twitter. Seine Playlist sei eine Mischung aus alten und neuen Songs, etablierten Namen und aufstrebenden Künstlern und „einer ganzen Menge dazwischen“.

Obamas Auswahl beweist einmal mehr seinen vielfältigen Geschmack. Mit dabei sind unter anderem Rihanna (33, „Desperado“), Louis Armstrong (1901-1971, „A Kiss to Build a Dream On“), Migos („Straightenin“), The Rolling Stones („Tumbling Dice“), Drake (34, „Wants and Needs“) und viele mehr.

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it's a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw

— Barack Obama (@BarackObama) July 10, 2021