Das ist der erste OTTO-Katalog! (Der letzte wird gerade gedruckt)

Donnerstag, 22. November 2018 12:29 Uhr

Eine Ära geht zu Ende: Für alle vor dem Millenium Geborenen gehörte er zum Alltag wie die „Gelben Seiten“ – nun geht die letzte Ausgabe des OTTO-Katalogs in Druck.

Mit der Ausgabe „Frühling/ Sommer 2019“ beendet das berühmte Hamburger Versandunternehmen OTTO nach 68 Jahren die Erstellung seines kultigen Printkatalogs. 656 Seiten soll die letzte Ausgabe stark sein und wie gewohnt das gesamte Waren-Sortiment von Mode bis hin zu Kinderspielzeug abbilden.

Das Kaufverhalten der OTTO-Kundschaft hatte sich in den letzen Jahren drastisch verändert. Nur noch 3% der Käufer bestellen per Brief oder Fax, 97% der Bestellungen erfolgen längst digital. Marc Opelt, Chef der Einzelgesellschaft OTTO, bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „Unsere Kunden haben den Katalog selbst abgeschafft, weil sie ihn immer weniger nutzen und schon längst auf unsere digitalen Angebote zugreifen.“

Eine Institution verschwindet

1950 erschien der erste OTTO-Katalog in einer Auflage von 300 Exemplaren. Damals wurden auf gerade einmal 14 handgebundenen Seiten lediglich Schuhe präsentiert. Das Unternehmen nahm eine rasante Entwicklung, in den 80er Jahren waren sich selbst Supermodels wie Claudia Schiffer nicht zu schade, für das Cover zu posieren. Durch die Beilage von CD-ROMS in den 90ern stellte OTTO früh die Weichen für die digitale Präsenz des Unternehmens. Eine weitsichtige Entscheidung: Ehemalige Konkurrenten wie „Quelle“ oder „Neckermann“ sind heute Teil des OTTO-Unternehmensportfolios.

Der letzte Printkatalog erscheint am 4. Dezember.