Film Das ist der offizielle Titel für die kommende ‚Godzilla x Kong‘-Fortsetzung

Godzilla x Kong: The New Empire - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2025, 15:30 Uhr

Die Macher des mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Blockbusters haben den Namen des kommenden Filmes bekannt gegeben.

Die beliebte Science-Fiction-Saga geht mit ‚Godzilla x Kong: Supernova‘ in die nächste Runde.

Aktuell stehen Kaitlyn Dever, Dan Stevens, Jack O’Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey und ‚Jurassic Park‘-Star Sam Neill für die kommende Fortsetzung der Blockbuster-Reihe vor der Kamera. Das vorläufige Premierendatum für ‚Supernova‘ ist für den 26. März 2027 angesetzt. Für die Regie zeigt sich dieses Mal Grant Sputore verantwortlich. Er wird den Film nach einem Drehbuch von ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘-Autor David Callaham und Michael Lloyd Green inszenieren. Obwohl bisher noch keine genauen Details zum Plot des Streifens bekannt sind, berichtete das Branchenportal ‚Deadline‘ vor einer Weile, dass das Sequel einige neue menschliche Charaktere einführen wird, die die Titelfiguren in ihrem Kampf gegen eine fatale Bedrohung unterstützen sollen.

Das ‚Legendary’s Monsterverse‘-Franchise hat seinen Ursprung im Film ‚Godzilla‘ aus dem Jahr 2014, gefolgt von ‚Kong: Skull Island‘ aus 2017. Zwei Jahre später wurde ‚Godzilla: King of the Monsters‘ veröffentlicht, bevor die Riesenechse und King Kong sich 2021 in ‚Godzilla vs. Kong‘ einen epischen Showdown lieferten. Das ‚Monsterverse‘ hat seitdem auch ins Fernsehen expandiert und erzählt seine Sci-Fi-Abenteuer in der Netflix-Serie ‚Skull Island‘ sowie in der ‚Apple TV+‘-Produktion ‚Monarch: Legacy of Monsters‘.