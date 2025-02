Comeback nach über 20 Jahren „Das ist für euch!“ Sarah Michelle Gellar schwärmt über „Buffy“-Reboot

07.02.2025

Bisher hatte Sarah Michelle Gellar ein Revival von "Buffy" stets abgelehnt. Doch nun kommt die Kultserie wirklich zurück. Wie es dazu kam, erklärt die Schauspielerin ihren Fans nun selbst.

Es ist die Serien-Sensation des noch jungen Jahres: "Buffy" kommt zurück. Das Branchenmagazin "Deadline" berichtete Anfang Februar 2025, dass der Streamingdienst Hulu eine Pilotfolge für eine Neuauflage der Kultserie bestellt hat. Mit Sarah Michelle Gellar (47) soll die Hauptdarstellerin des von 1997 bis 2003 gelaufenen Originals zurückkehren. Nun meldet sich die Schauspielerin selbst zu Wort.

"So….. ihr habt diese Woche vielleicht einige Neuigkeiten gehört, aber ich stelle fest, dass ihr sie nicht von mir gehört habt", beginnt Sarah Michelle Gellar einen längeren Text auf Instagram. Dann erzählt sie detailliert, wie es zu ihrem Engagement kam.

Demnach habe sie vor drei Jahren einen Anruf von ihrer "Freundin und Mentorin" Gail Berman (68) bekommen. Die Produzentin von "Buffy" wollte, dass sich Gellar mit der Regisseurin Chloé Zhao (42) zusammensetzt, um über ein Revival der Serie zu sprechen. Anfangs sei die Schauspielerin skeptisch gewesen: "Wie immer sagte ich Gail, dass ich einfach keine Möglichkeit sehe, die Serie wieder aufleben zu lassen."

Doch dieses Mal schien etwas in der Stimme von Berman gelegen zu haben, das Gellar aufhorchen ließ. Die Darstellerin stimmte zu, Chloé Zhao zu treffen. Ein ursprünglich auf 20 Minuten angesetztes Kaffeetrinken entwickelte sich zu einem "vierstündigen Abenteuer". Mit der Regisseurin, die für "Nomadland" den begehrten Oscar gewann, lachte und weinte Sarah Michelle Gellar , wie sie weiter erzählt. Vor allem sprachen sie aber darüber, wie viel ihnen beiden "Buffy" bedeutet.

Gegen ihre eigentliche Überzeugung, dass es für "Buffy" kein Comeback geben könne, blieb Sarah Michelle Gellar über die folgenden Jahre in Kontakt mit Zhao. Die beiden holten die Drehbuchautorinnen Nora und Lilla Zuckerman mit an Bord. Die Schwestern haben 2023 als Showrunnerinnen der Crime-Comedy "Poker Face" für Aufsehen in der Branche gesorgt.

Sarah Michelle Gellar beruhigt "Buffy"-Fans

Irgendwann hätten die beteiligten Frauen laut Gellar die zündende Idee gehabt. Und die gab den Ausschlag für das Revival. Denn Gellar hatte immer betont, dass sie trotz aller Fanwünsche "Buffy" erst dann neu auflegen würde, wenn sie hundertprozentig von der Idee überzeugt sei.

"Ich verspreche euch, dass wir diese Sendung nur machen werden, wenn wir wissen, dass wir sie richtig machen können", schreibt sie weiter. "Und ich kann euch sagen, dass wir uns auf dem Weg dorthin befinden." Der Prozess sei aber noch lange nicht am Ende.

Zum Schluss bedankt sich Sarah Michelle Gellar in dem Post bei den Anhängern von "Buffy". "Vielen Dank an all die Fans, die nie aufgehört haben, danach zu fragen. Das ist für euch!"