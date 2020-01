Das ist vom Krefelder Affenhaus nach dem Inferno noch übrig

Der Schock sitzt nach dem Inferno im Krefelder Zoo heute Morgen noch tief: Ein Feuer hatte das Affenhaus im Krefelder Zoo komplett zerstört. Um 0.38 Uhr sei die Feuerwehr informiert worden. Was übrig blieb ist nur noch das Gerippe des Hauses und zwei lebende Affen.

Bei dem Brand in der Nacht zu Neujahr sind mehr als 30 Tiere im Feuer umgekommen, darunter Schimpansen, Orang-Utans und zwei hochbetagte Gorillas. Insgesamt seien acht hochbedrohte Menschenaffen in dem Feuer umgekommen.

Die über 40-jährige Schimpansendame Bally und der Nachwuchsschimpansen Limbo seien mit leichten Brandverletzungen aus der Ruine gerettet worden, heißt es in Presseberichten. „Sie sind nur leicht verletzt und sind nun in zwei Boxen im GorillaGarten untergebracht. Sie werden von mehreren Zootierärzten betreut“, schreibt der Zoo auf seiner Facebook-Seite.

Zoo bittet um Spenden

Weiter heißt es: „Zur Zeit ist eine tatkräftige Hilfe am Brandort nicht möglich, da das Haus Einsturzgefährdet und als Tatort von Brandsachverständigen und der Kripo abgesperrt ist. Wir sind dankbar über Spenden in jeder Höhe. Auch in Zukunft wird die Menschenaffenhaltung bei uns ein Schwerpunkt sein und wir werden ein neues Haus bauen.“

Himmelslaternen als Brandursache

Brandmelder haben es nicht gegeben, auch seien sie nicht vorgeschrieben für derartige Gebäude. Die Krefelder Kriminalpolizei geht bislang davon aus, dass chinesische Himmelslaternen das Affenhaus in Brand setzten. Zeugen wollen beobachtet haben, dass „diese brennenden Fackeln auf dem Dach des Hauses niedergegangen seien“, erklärte die Kriminalpolizei auf einer Pressekonferenz am heutigen Mittwochnachmittag. Überreste von drei dieser Laternen seien in den Trümmern gefunden worden.

Diese Himmelslaternen aus hauchdünnem Reispapier sind in Deutschland mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern verboten. Nach Schätzungen der Krefelder Zoo-Leitung soll ein Schaden „in hoher zweistelliger Millionenhöhe“ entstanden sein.

Nach einem Fahndungsaufruf der Polizei hatten sich im Laufe des Tages mehrere Personen bei den Behörden in Krefeld gemeldet. Sie gaben laut ‚Bild‘-Zeitung an, „den Brand möglicherweise verursacht zu haben“.