Promi-Umfrage Das kommt bei den Stars Weihnachten auf den Tisch

Bei Stefanie Hertel und ihre Familie gibt es an Heiligabend Käsefondue. (obr/spot)

SpotOn News | 24.12.2024, 11:15 Uhr

Ob Käsefondue, Truthahn oder veganer Festtagsbraten - die deutschen Promis haben ganz unterschiedliche Vorlieben, wenn es um das perfekte Weihnachtsmenü geht.

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden – das gilt auch für die Promis, wenn es um das perfekte Weihnachtsmenü geht. Während die einen auf klassische Gerichte schwören, lassen andere ihrer kulinarischen Kreativität freien Lauf, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

Stefanie Hertel (45) hat mit ihrer Familie eine klare Tradition für Heiligabend: "Da muss es Käsefondue geben, da wir das alle sehr lieben und das schnell und einfach zubereitet ist", verrät die Sängerin. Ihr Ehemann Lanny backe dazu ein gutes Brot. An einem der Feiertage serviert Hertel dann ein vegetarisches Festessen – im vergangenen Jahr etwa einen "Maronen-Nuss-Braten mit Rotkohl und Klößen". Ihre Tochter Johanna ist dagegen für die süßen Speisen verantwortlich. "Ich bin sicher, dass unsere Konditorin Johanna uns mit einem leckeren Kuchen verwöhnen wird", freut sich Hertel.

Video News

Extravagant oder bodenständig?

Ganz anders gestaltet sich der kulinarische Heiligabend bei Harald Glööckler (59). Der Designer setzt auf Extravaganz: "Was auf keinen Fall fehlen darf, sind Butter, Nudeln mit Trüffel, Kaviar und Champagner." Deutlich bodenständiger mag es dagegen Sängerin Vanessa Mai (32): "Ich liebe deftiges Essen zu Weihnachten. Ganz klassisch – Knödel und Rotkohl muss sein!" Deftig mag es auch Ruth Moschner (48). "Gute Kartoffelklöße sind einfach was Herrliches." Ihre Gans hat die Moderatorin schon längst vorbestellt.

Auch bei Carsten Maschmeyer (65) wird es traditionell: "Für mich gehört in der Vorweihnachtszeit eine Gans mit Klößen, Rotkohl und viel Sauce einfach dazu", erklärt der Unternehmer. An Heiligabend setzt seine Familie ebenfalls auf Fondue – "da ist ja jeder sein eigener Koch". An den Feiertagen übernehmen die Familienmitglieder dann abwechselnd das Kochen.

Bei Semino Rossi (62) gibt es dagegen "kein traditionelles Weihnachtsessen". "Manchmal macht meine liebe Tochter Laura am 24. Raclette und am 25. koche ich manchmal eine Paella, manchmal kommt das Festtagsessen aus dem Backofen. Das entscheide ich spontan", so der Sänger.

Vegane Alternativen zum Festtagsbraten

Einen besonderen Ehrgeiz entwickelt Schauspielerin Paula Kalenberg (38) beim vegetarischen Weihnachtsmenü: "Über die letzten 20 Jahre habe ich es perfektioniert, sehr deftig auf pflanzlicher Basis zu kochen", erzählt sie stolz. "Ich liebe es immer sehr, mir eine Alternative zu Wildgulasch oder der obligatorischen Gans mit Klößen zu überlegen."

Etwas unkonventioneller wird es dieses Jahr bei Sasha (52) und seiner Ehefrau Julia Röntgen (45). "Eigentlich kochen wir jedes Jahr einen Truthahn, mit selbst gemachten Klößen und Rotkohl, das ganze Programm", berichtet die 45-Jährige. Da die Familie aber zu groß geworden sei, plane sie erstmals "eine Weihnachtsparty, ohne gesetztes Essen, mit Schnitzel- und Kartoffelsalat-Büffet".