Cooler Küsten-Kommissar „Das Küstenrevier“: Sat.1 präsentiert neue Vorabend-Krimi-Serie

Das Ostsee-Örtchen Küstritz scheint nur auf dem ersten Blick idyllisch - Kommissar Harry Stein (Till Demtrøder) muss immer wieder von der Schusswaffe Gebrauch machen. (tj/spot)

SpotOn News | 09.11.2023, 15:43 Uhr

Erstmals nennt Sat.1 genauere Details zur neuen Vorabendserie "Das Küstenrevier". Darin wird sich Till Demtrøder als Hauptkommissar Harry Stein im Ostseestädtchen Küstritz auf Verbrecherjagd machen - gemeinsam mit seiner Tochter.

Das Vorabendprogramm von Sat.1 soll weiteren Zuwachs bekommen. Wie der Sender mitteilte, schickt er ab Anfang 2024 den Schauspieler Till Demtrøder (56) im neuen Krimi-Format "Das Küstenrevier" als Kriminalhauptkommissar Harry Stein in beschaulichem Ostsee-Ambiente auf Gangsterjagd. Bisher sind 80 Folgen der täglich ausgestrahlten Serie angesetzt.

Ostsee-Sheriff mit Familien-Anhang

In der Ankündigung werden bereits erste Details zur Serie genannt: Im idyllischen Ostseestädtchen Küstritz wird Kommissar Stein "mit Leib und Seele" seinen Job erledigen – überraschenderweise schon bald an der Seite seiner alleinerziehenden Tochter Hanna (Vanessa Eckart, 36), die aus Rostock als Kriminalkommissarin in ihre Heimat zurückkehrt. Erst später wird der Ostsee-Sheriff herausfinden, dass Hanna gute Gründe hatte, die große Stadt schleunigst zu verlassen …

Mit dem Schauspieler Till Demtrøder greift Sat.1 auf ein bekanntes Fernsehgesicht zurück. Bei dem ARD-Format "Großstadtrevier" verkörperte er in über 200 Folgen den Polizeihauptmeister Henning Schulz. Von 1992 bis 2013 war er zudem als Anwalt Wanja Teschner bei "Der Landarzt" zu sehen.

Auf seiner Instagram-Seite verlieh der gebürtige Hamburger bereits seiner Freude über den neuen Job als Küstenkommissar Ausdruck. Neben einem Schnappschuss von den laufenden Dreharbeiten kommentierte er dort: "Wird richtig gut, freut Euch drauf".