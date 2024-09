Seltenes Pärchen-Interview Das liebt Ruby O. Fee besonders an Matthias Schweighöfer

In den vergangenen fünf Jahren legten Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer schon etliche stylische Pärchen-Auftritte hin. (ae/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 15:38 Uhr

Auch wenn Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer gerne gemeinsam auf roten Teppichen posieren: Über ihre Beziehung äußern sich die beiden selten. In einem neuen Interview überrascht das Paar nun mit süßen Liebeserklärungen.

Miteinander sprechen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren: Das ist Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) in ihrer Beziehung wichtig, wie sie in einem seltenen Pärchen-Interview mit der Zeitschrift "Gala" betonen. Darin machen sich die beiden Schauspieler, die auch schon häufiger zusammen gearbeitet haben, gegenseitig süße Liebeserklärungen.

Schweighöfer sei "sehr aufmerksam und umsichtig", schwärmt Ruby O. Fee etwa von ihrem Partner. Am meisten schätze sie "unsere langen und tiefgründigen Gespräche". Zudem "liebe, liebe, liebe" sie seinen Humor. Er wiederum wiederholt, was er bereits im vergangenen Jahr in einem Interview sagte: "Und ich liebe sie einfach, so wie sie ist: cool, gelassen und liebevoll!" Die 28-Jährige beschreibt er als "Freigeist". Erst durch sie habe er gelernt, wie er selbst ticke. Sie hätten "ganz unterschiedliche Talente", findet Ruby O. Fee. Diese würden sie in einen Topf werfen, um dann "gemeinsam von den Ressourcen" profitieren zu können.

Als 2019 bekannt wurde, dass die beiden zusammen sind, hatte die Verbindung für Aufsehen gesorgt – nicht zuletzt, weil er 14 Jahre älter ist und bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hat. Doch inzwischen haben sie längst bewiesen, dass sie privat und beruflich ein gutes Team sind. Wenn man als Paar zusammen arbeite, sei es wichtig, sich Raum zu geben und gut zu kommunizieren. "Miteinander reden steht an erster Stelle. Es gilt jeden Tag, auf sich und den Partner einzugehen und gemeinsam zu wachsen", so Schweighöfer gegenüber "Gala". Seine Freundin ergänzt, dass sie sehr viel miteinander über alles sprächen. "Kommunikation ist alles! Immer!" Sie seien auch durch ihre gemeinsamen Projekte "mit- und aneinander gewachsen".

Durch sie kam er zu den Hobbys Fotografie und Fashion

So habe das Paar in seinen fünf Jahren Beziehung schon viel voneinander gelernt. Sie habe durch ihn Struktur erfahren, er habe durch ihre Großherzigkeit begonnen, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das sei für ihn "lebensverändernd" gewesen. Durch sie entdeckte er auch die Fotografie für sich, und das Thema Fashion geriet dank ihr ebenfalls mehr in den Fokus. "Ruby weiß auf jeden Fall, was Sache ist, sie inspiriert mich sehr." Deshalb mache ihm jetzt Mode richtig Spaß. Von Cannes bis Los Angeles lieferten die beiden schon so manchen aufsehenerregenden Pärchen-Auftritt. Sie versuche die Looks immer "verspielt" anzugehen, verriet Ruby O. Fee.

Zurzeit pendeln die Schauspieler zwischen Los Angeles und Berlin. Das wird sich wohl auch sobald nicht ändern. Denn im Interview betonen beide, wie toll sie die zwei Städte finden. "Alles hat seine Vor- und Nachteile, die Mischung macht's", so die 28-Jährige.