Vorfreude wächst Das müssen Fans zu Adeles Konzerten in München wissen

SpotOn News | 02.08.2024, 09:32 Uhr

Das Warten hat ein Ende: Adele steht in München auf der Bühne. Der Mega-Star spielt zehn Konzerte in einem eigenen Pop-up-Stadion auf dem Messegelände. Das sollten Konzertbesucher zu den Shows wissen.

Der britische Superstar Adele (36) wird den August 2024 in München verbringen. Insgesamt zehnmal tritt die Sängerin in der bayrischen Hauptstadt auf. Vor acht Jahren spielte sie zuletzt insgesamt sechs Shows in Deutschland – in Berlin, Hamburg und Köln. Ursprünglich hatte Adele offenbar nicht vor, diesen Sommer auf der Bühne zu stehen, doch wie sie in einem Instagram-Post im Januar verriet, sei das Angebot einfach zu verlockend gewesen. "Eine große Party mitten in Europa? In München? Klingt ein bisschen zufällig, aber dennoch fabelhaft!", schrieb die Sängerin euphorisch.

Die Auftritte kamen überraschend

Ihre letzte Tournee 2016 und 2017 beendete die Sängerin mit einer Reihe von Konzerten im Wembley-Stadion in London. 2022 startete sie dann ihre erste Konzertresidenz "Weekends with Adele" in Las Vegas. Bisher hat sie bereits 45 Wochenenden im Colosseum im Caesars Palace performt. Fünf weitere Wochenenden mit jeweils zwei Shows folgen im Oktober und November dieses Jahres. Am 31. Januar 2024 kündigte die Musikerin dann ihre Auftritte in München an.

Wann ist Adele in München?

Insgesamt wird Adele über einen Zeitraum von fünf Wochen jeweils zweimal pro Wochenende auftreten. Als die Künstlerin ihre München-Konzerte bekannt gab, waren es zunächst nur vier Shows am 2., 3., 9., und 10. August, die sie spielen wollte. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden später sechs weitere Termine hinzugefügt. Zwischen dem 2. und 31. August stehen so nun insgesamt zehn Konzerte an. Die hohe Nachfrage ist nicht verwunderlich, die Gigs in München sind die einzigen Adele-Shows in ganz Europa im Jahr 2024.

Wo finden die Konzerte statt?

Eine Besonderheit der Konzerte ist der Ort, an dem sie stattfinden werden. Für die Shows der Sängerin wurde auf dem Konzertgelände bei der Messe München in Riem eigens ein Pop-up-Stadion aus Stahlrohrgerüsten errichtet. Die Arena wird einen Durchmesser von etwa 300 Metern haben. Es soll eine einzigartige Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen geben. 80.000 Fans sollen jeden Abend dabei sein.

Das Gelände ist am einfachsten mit der U-Bahn über die Haltestelle Messestadt Ost zu erreichen. Alternativ können Fans die U4 und U5 bis Max-Weber-Platz nutzen, um von dort aus mit dem Shuttlebus zum Gelände zu kommen. Darüber hinaus fährt die S-Bahnlinie S2 bis nach Riem, von dort aus müssen Besucher noch ein Stück laufen. Eine direkte Zufahrt auf das Gelände mit dem Auto ist nicht möglich, mögliche Parkflächen werden ausgeschildert sein. Die Konzerte beginnen um 19:30 Uhr.

Wo wird Adele wohnen?

Die Grammy-Gewinnerin hat für ihren Aufenthalt in München offenbar einen luxuriösen Ort gewählt. Sie wird im August im edlen "Rosewood Hotel" residieren, wie unter anderem "Rolling Stone" berichtet. Sie wohnt demnach auf einer Fläche von 451 Quadratmetern. Eine Nacht in Adeles Suite kostet 30.000 Euro. Dafür bekommt der Superstar vier Schlafzimmer, sechs Bäder und vier Wohnbereiche.

Tickets sind noch nicht ausverkauft

Bis zum Abschluss der Vorverkaufs-Registrierung hatten sich mehr als 2,2 Millionen Fans für die insgesamt zehn Open-Air-Konzerte auf der Messe München angemeldet. Der Mindestpreis lag bei 74,90 Euro für einen Platz auf der obersten Ebene der Tribüne. Über 400 Euro mussten Fans für einen Platz direkt vor der Bühne berappen.

Kurz vor den Konzerten gibt es jedoch noch die Aussicht auf sehr günstige Tickets. Der Eventanbieter Ticketmaster bietet sogenannte "Lucky-Dip-Tickets" an. Diese kosten inklusive aller Gebühren 35 Euro und sind damit weniger als halb so teuer wie die günstigsten regulären Tickets. Welche Plätze man dabei erhält, bleibt eine Überraschung – es kann alles von den hintersten Sitzplätzen bis zu den vordersten Stehplätzen sein. Die Vergabe der günstigen Tickets erfolgt gestaffelt. Bereits nach 20 Minuten waren die Tickets für die ersten beiden Auftritte am 2. und 3. August ausverkauft.