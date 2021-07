Das nehmen wir aus Cannes mit: French-Glamour für den Alltag

Andie MacDowell und Leila Bekhti legten einen eleganten Auftritt in Cannes hin. (kms/spot)

12.07.2021 15:36 Uhr

Andie MacDowell setzt oben auf Grau, Marion Cotillard unten auf Radlerhosen: Die Looks des 74. Cannes Film Festivals sind ungewöhnlich, lassen sich aber erstaunlich leicht in unseren (Büro-)Alltag integrieren.

Die Red-Carpet-Looks der Stars lassen sich oft nur schwer für die Otto-Normal-Fashionista umwandeln. Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes sind jedoch einige Outfits dabei, die Trendpotenzial für unseren Alltag haben.

Marion Cotillard: Sie bringt die Radlerhose ins Office

Die Zeit der überladenen Volants-Roben bei Großevents scheint vorbei: Marion Cotillard (45, „Ein gutes Jahr“) zeigte sich in Cannes bei einem Fototermin für den Film „Annette“ sogar in Radlerhosen. In einer hochgeschlossenen und mit Buchstaben verzierten Bluse in Schwarz-Weiß aus dem Hause Chanel präsentierte sich die Oscarpreisträgerin den Fotografen und bewies damit, dass Shorts und Stiefeletten durchaus Red-Carpet-tauglich sein können. Wer wie Cotillard dazu ein paar goldene Armreifen und Ohrringe kombiniert, hat ein Büro-Outfit kreiert, mit dem man wohl auch in der „Vogue“-Redaktion bestehen könnte.

Candice Swanepoel und Leila Bekhti stehen auf Hosenanzüge

Auch Hosenanzüge gibt es zur Genüge auf dem roten Teppich. Während sich Topmodel Candice Swanepoel (32) für ein hautenges, glamouröses Glitzer-Model in Nude von Etro entschied, wählte die französische Schauspielerin Leila Bekhti (37) einen schlichten Hosenanzug in Weiß. Hingucker war auf jeden Fall ihr Off-Shoulder-Jacket, das dem Outfit das gewisse Etwas verlieh. Dazu ein paar Riemchen-Sandalen und glatte, offene Haare und fertig ist der perfekte Auftritt.

Andie MacDowell mit grauer Lockenmähne

Offensichtlich ist Grau das neue Schwarz – und zwar nicht in Sachen Kleidung. Hollywood-Star Andie MacDowell überraschte mit komplett ergrauter Lockenpracht in einem wasserblauen Kleid. Die 63-Jährige hat offenbar nichts gegen ein bisschen Silberglanz. Ebensowenig wie ihre Kollegin Jamie Lee Curtis (62), die schon seit Jahren auf den Granny-Hair-Look setzt. Doch auch die jüngere Generation hat das graue Haar für sich entdeckt, wie etwa Sängerin Lady Gaga (35) auf Instagram zeigt.