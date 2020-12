Das Netz lacht über Rudy Giulianis lallende Zeugin

04.12.2020 22:40 Uhr

Rudy Giulianis Zeugin sollte endlich beweisen, dass bei den Wahlen 2020 gemogelt wurde, wirkte aber vielmehr wie eine besoffene Trump-Anhängerin.

Bei Donald Trump (74) und seinen Verbündeten geht es immer noch ein bisschen peinlicher. Die User in den sozialen Medien dachten, dass Rudy Giulianis (76) Haar-Fauxpas bereits zum Totlachen war, aber jetzt kam es noch besser.

Anwalt und Trumps engster Verbündeter Giuliani sprach diese Woche vor dem für Wahlrecht zuständigen Michigan House Oversight Committee, um zu „beweisen“, dass bei den US-Präsidentschaftswahlen tatsächlich betrogen wurde.

Als vermeintliches Ass im Ärmel ließ er eine Kronzeugin vorsprechen. Dumm für Trump, dass diese Starzeugin alles andere als nüchtern zu dem Termin erschien.

This is like pretty much the trumpiest thing I’ve ever seen

pic.twitter.com/2NgXi3vVvB

— Molly Jong-Fast? (@MollyJongFast) December 3, 2020