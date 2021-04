Das neue Lifestyle-Magazin von Drew Barrymore startet im Juni

US-Star Drew Barrymore bringt eigenes Lifestyle-Magazin heraus. (ili/spot)

01.04.2021 16:12 Uhr

US-Schauspielerin Drew Barrymore erfüllt sich einen "Traum" und startet ein eigenes Lifestyle-Magazin. "Drew" erscheint erstmals im Juni.

Drew Barrymore (46, „Santa Clarita Diet“) baut ihr Medienimperium weiter aus. Die US-Schauspielerin gab am Mittwoch bekannt, dass sie im Juni ihr eigenes Lifestyle-Magazin namens „Drew“ mit der Bauer Media Group herausbringen wird. Die Ankündigung erfolgte in ihrer eigenen Talkshow „The Drew Barrymore Show“. Darin erzählte die zweifache Mutter ihrem Publikum, dass die Zeitschrift einige der Dinge behandeln werde, um die es auch in ihrer Show ginge: „Schönheit, Essen, Reisen, inspirierende Geschichten und Menschen und natürlich Nachrichten“, wurde die Künstlerin konkret.

„Davon habe ich geträumt, seit ich als Vor-Teenager aus allen erdenklichen Magazinen Seiten herausgerissen habe“, sagte sie zu ihren Fans. „Ich hoffe, diese kleine Sammlung von Seiten bringt euch Freude und bietet ein wenig Flucht aus dem Alltag.“ Wie das „People“-Magazin meldet, arbeitet Barrymore seit mehr als zwei Jahren an dem Projekt und wird auch als Chefredakteurin des Magazins fungieren. Ihre Freundinnen Crystal Meers und Christy Doramus sind demnach als Redaktionsleiterin und Chefredakteurin engagiert.

Optimismus pur

Das „Optimismus-Magazin“, wie Barrymore es im Gespräch mit „WWD“ nennt, wird vierteljährlich in gedruckter Form erscheinen. „Ich mache es auf die alte Schule, weil Zeitschriften einer der größten Einflüsse in meinem Leben waren“, sagte sie über ihre Entscheidung, sich auf Print zu konzentrieren. Die erste Ausgabe von „Drew“ wird am 14. Juni 2021 exklusiv bei Walmart erscheinen. Sie wird im Einzelhandel 9,99 Dollar (umgerechnet etwa 8,50 Euro) kosten. In der darauffolgenden Woche wird die Ausgabe dann landesweit an den Kiosken erscheinen.