Elegant und vielseitig Das neue Schwarz? Dunkelblau als Trendfarbe für den Herbst und Winter

Bei der Paris Fashion Week im Herbst war Dunkelblau auf vielen Laufstegen zu sehen. (noe/spot)

SpotOn News | 24.11.2024, 17:16 Uhr

Dunkelblau ist die neue Trendfarbe der Saison und beginnt langsam, die Standardfarben in den Kleiderschränken abzulösen. Mit seiner Eleganz und Vielseitigkeit erobert der dunkle Blauton die Laufstege und Modekollektionen und sorgt gleichzeitig für viel Aufsehen.

Mit den kälteren Jahreszeiten verschwinden bunte Farben allmählich aus den meisten Kleiderschränken. Stattdessen sind klassische und simple Farben wie Beige, Schwarz und Braun wieder präsenter. Doch dieses Jahr hat sich eine neue Farbe angeschlossen und Dunkelblau ist der aktuelle Trend, der den Klassikern ordentlich Konkurrenz macht.

Woher kommt der Trend?

Dass Marineblau eine elegante und vielseitig einsetzbare Farbe ist, mag für viele keine Überraschung sein. Schon seit langem schleicht sich die Trendfarbe in die Kleiderschränke. Auch auf den Laufstegen hat sie mittlerweile einen festen Platz gefunden und so war sie auch bei der Paris Fashion Week im September mehr als präsent. Top-Marken wie Louis Vuitton und Miu Miu machten es bereits im Februar vor und zeigten für die diesjährigen Herbst- und Winter-Kollektionen ihre anwachsende Liebe für die Farbe. Auch in den neuen Kollektionen von Fast-Fashion-Marken wie H&M und Zara lautet das derzeitige Motto ganz klar: je mehr Marineblau, desto besser.

Das neue Schwarz?

Für viele mag die Aussage, dass dunkles Blau momentan fast schon beliebter als Schwarz ist, ein Schock sein. Doch tatsächlich erfreut sie sich größter Beliebtheit und lässt den schwarzen Klassiker zumindest ein wenig in den Hintergrund rücken. Die Farbe Schwarz ist zwar zeitlos und wird womöglich immer getragen werden. Aber vor allem auch aufgrund der Zeitlosigkeit und der Präsenz der Farbe, kommt für viele eine Abwechslung willkommen. Marineblau gehört ebenfalls zu den dunkleren Farbtönen und verleiht einem Look jedoch eine besondere Note. Es bietet die perfekte Möglichkeit, auch in den düsteren Jahreszeiten etwas Farbe in den Kleiderschrank einzubauen und damit für ein überraschendes Element zu sorgen. Ob Marineblau den schwarzen Klassiker je vollständig ablösen wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass es eine ebenso klassische und elegante Alternative ist.

Video News

So wird die Farbe getragen

Nachdem feststeht, dass Marineblau die neue Trendfarbe ist, stellt sich die Frage nach dem Styling der Farbe. Kompliziert ist es nicht, denn es gibt nicht nur einige Farben, sondern auch zahlreiche Kleidungsstücke, die in Kombination mit Marineblau zu einem wahren Hingucker werden.

Wer Blicke auf sich ziehen möchte, trägt Marineblau gemeinsam mit Rot. Obwohl sich die beiden Farben stark unterscheiden, ergänzen sie sich in Kombination perfekt. Das kräftige Rot bringt den tiefen Blauton noch besser zum Vorschein und kann damit viele Looks aufwerten.

Der Spruch "Trage niemals Schwarz und Dunkelblau gemeinsam" ist in der Modewelt geläufig und hat bereits für viele Kontroversen gesorgt. Doch tatsächlich handelt es sich bei dieser Devise um einen Irrtum und die beiden Farben können sehr wohl auf die richtige Art und Weise zusammengetragen werden.

Marineblau ist ein wahres Universaltalent, denn es finden sich fast keine Farben, mit denen der Trend nicht kombiniert werden kann. Ob mit Weiß, Beige oder Pink: Fast alle Kombinationen sind möglich.

Für die Frage nach der Wahl der Kleiderstücke in der Trendfarbe gibt es ebenfalls eine klare Antwort: Marineblau kann überall getragen werden. Für den Herbst und Winter ist ein Mantel in der Farbe ein Klassiker. Es sorgt für Abwechslung, ist gleichzeitig aber elegant und vielseitig kombinierbar. Das beweist beispielsweise die schwedische Influencerin Matilda Djerf auf ihrem Instagram-Account. Vor allem bei Hosen ist die Farbe beliebt und mit einer Jeans in dem dunkelblauen Farbton kann nichts falsch gemacht werden. Auch in Form von Cardigans und Pullis verleiht Marineblau jedem Look etwas Besonderes.

Wer den Trend lieber etwas vorsichtiger integrieren möchte, kann dies in Form von Accessoires machen. Als Tasche, Mütze oder Schal ist Marineblau gerade für den Herbst und Winter ideal.