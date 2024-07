Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Yannick überrumpelt Isabelle und stellt sie wütend zur Rede. (cg/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" verschafft sich Easy Zugang zu Benedikts Safe. Yannick gerät in "Alles was zählt" mit Isabelle in Streit. In "GZSZ" macht Erik Toni eine bewegende Liebeserklärung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Mit unerwarteter Hilfe gelingt es Easy, Zugang zu Benedikts Safe zu bekommen. Doch Benedikt unter Druck zu setzen, erweist sich als schwieriger als gedacht. Stella erhält verwirrende Nachrichten: Ihr Fall wegen Zeugenbestechung wurde eingestellt. Aber wie kann das sein, wenn sie sich doch selbst angezeigt hat? Tobias plant, Vivien eine Auszeit auf Teneriffa bei einem Blogger-Event zu ermöglichen. Doch dabei übersieht er das Kleingedruckte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Deniz sich bemüht, die Budgetkürzungen umzusetzen, verfolgt Justus einen Plan für die Zukunft, der den Steinkamps zuwiderläuft. Als Yannick erfährt, was Isabelle während seiner Abwesenheit vorhatte, eskaliert die Situation – und ihre Vergangenheit wartet geduldig auf sie. Miray entscheidet sich, um eine zweite Chance zu kämpfen – jedoch verläuft alles anders als erwartet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin schafft es mit Mühe, im Beruf durchzuhalten, doch nach der Arbeit wird sie von ihrem Schmerz überwältigt. Sie fleht um eine zweite Chance. Toni ist gerührt, als Erik ihr von seiner Oma erzählt, und überredet ihn, sie auf dem Friedhof zu besuchen. Es tut Erik gut, sich an diesen Teil seiner Vergangenheit zu erinnern, und er macht Toni eine bewegende Liebeserklärung.