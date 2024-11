Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 20.11.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" tröstet Hendrik Britta, die vor ihrem Halbmarathon enorm aufgeregt ist. Erik rührt Yvonne in "Sturm der Liebe" mit einer süßen Geste. In "Unter uns" schmieden Margot und Yusuf einen heimlichen Plan für eine gemeinsame Zukunft.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist vor ihrem Halbmarathon sehr nervös. Hendrik beruhigt sie, und die beiden verabschieden sich am Start. Doch an der Strecke, wo sie ihn erwartet, taucht er nicht auf. Stattdessen hilft Hendrik Jenny, deren Auto auf der Landstraße eine Panne hat. Plötzlich kommt ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Schaffen sie es rechtzeitig, sich in Sicherheit zu bringen? Tina denkt, sie könne mit der Beziehung zwischen Ben und Franka klarkommen. Doch als sie sieht, wie vertraut Louis mit Franka ist, fühlt sie sich in ihrer Rolle als "Mutter" bedroht und zieht ihre Konsequenzen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nach dem ersten Schock fühlt sich Yvonne überfordert. Erik versucht, sich zu erklären, aber Yvonne will, dass er die Nacht woanders verbringt. Nicole fragt Michael, ob es wirklich nötig war, dass Yvonne von dem Kuss auf diese Weise erfährt. Während Yvonne sich bei Greta über Erik ärgert, verbringt Erik die Nacht im Hotel und wendet sich an Alfons. Mit einer gefühlvollen Geste möchte Erik um Yvonnes Liebe kämpfen, doch Yvonne trifft eine Entscheidung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias und Vivien sind von einem schrecklichen Verdacht gequält: Hat Davids Vaterliebe ihn zum Mörder gemacht? Trotz aller Hindernisse schmieden Margot und Yusuf heimlich Pläne für eine gemeinsame Zukunft. Ein Plan voller Hoffnung, aber ohne Happy End. Schuldgefühle halten Stella wach. Patrizia hat ein Mittel dagegen – allerdings mit Nebenwirkungen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie und Valea müssen fürchten, dass ihr egoistisches Verhalten Leyla beinahe das Leben gekostet hätte. Werden sie es schaffen, ihre Schuld zu verbergen? Justus wird bewusst, wie sehr ihm Jenny und seine Familie am Herzen liegen. Er ist bereit, alles zu tun, um sie zu beschützen. Während Alexander um Leyla besorgt ist, spürt Leyla seine Nähe. Dabei werden ihre echten Gefühle für ihn klar.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia wird von ihrem Liebeskummer abgelenkt, als sie plötzlich alte Erinnerungen durchlebt. Derweil kämpft Nihat mit den niedrigen Abo-Zahlen seiner Fitness-App und plant eine kreative Werbeaktion. Voller Tatendrang stürzt er sich in die Vorbereitungen, um das Interesse an seiner App zu steigern.