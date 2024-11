Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

21.11.2024

In "Unter uns" lässt sich Stella vor Paco zu einer folgenschweren Offenbarung hinreißen. Simone genießt in "Alles was zählt" voreilig ihren Triumph über Justus. In "GZSZ" schafft es Nihat, den Adventskalender-Fail doch noch für seine App zu nutzen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Über Amelie und Simons "WG" kursieren erste Gerüchte, dass die beiden vielleicht mehr als nur Mitbewohner sein könnten – etwas, das beide nicht wollen. Simon beschließt deshalb, auszuziehen. Doch dann erhält Amelie einen überraschenden Anruf von Henni und bricht weinend in Simons Armen zusammen. Die Spannungen zwischen Ben und Tina nehmen zu. Franka versucht zu vermitteln und versichert Tina, dass sie keine Absicht hat, eine zweite Mutterrolle für Louis zu übernehmen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael und Nicole geben die Hoffnung nicht auf, dass Michaels Zustand sich trotz der fehlgeschlagenen Therapie irgendwann verbessert, und versuchen optimistisch zu bleiben. Yvonne hingegen ist weiterhin verletzt über den Kuss zwischen Nicole und Erik. Obwohl sie Erik vergeben kann, schafft sie es nicht, Nicole zu verzeihen und beendet die Freundschaft. Diese Kälte spürt Nicole auch, als Yvonne bei ihrem Auftritt in der Hotelbar störend eingreift. Trotz allem wird der Auftritt ein voller Erfolg. Doch am nächsten Morgen macht Michael eine schreckliche Entdeckung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Unter dem Einfluss der Nebenwirkungen von Patrizias Tabletten offenbart sich Stella Paco gegenüber – oder hat sie das nur geträumt? Britta möchte sich von ihrem Liebeskummer ablenken, wird aber von ihren Freundinnen im Stich gelassen. So springen Ringo und Bambi unfreiwillig als Ersatz ein. David fühlt sich von allen verlassen, als sogar Henry an seiner Unschuld zweifelt. In seiner Verzweiflung findet er jedoch unerwartet eine neue Verbündete.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone genießt ihren Sieg über Justus, während dieser versucht, ihre Beziehung neu zu definieren. Kilian will die Markteinführung von Imani-NL um jeden Preis sichern, während Charlie und Valea beschließen, Stillschweigen zu bewahren. Lucie und Kilian ahnen nicht, dass ihr Verhalten bei Daniela einen Verdacht weckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos bleibt trotz Alicias Verzweiflung bei seiner Lüge, was sie sich selbst vorwirft. Carlos beginnt jedoch, ins Grübeln zu kommen. Nihat findet einen kreativen Weg, das Adventskalender-Missgeschick doch noch geschickt für sich und seine App zu nutzen. Gerade als er sich mit kleinen Erfolgen abfindet, wird sein Einsatz unerwartet belohnt.