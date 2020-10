29.10.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" versucht Vivien, Sebastian aus dem Weg zu gehen. Moritz "entführt" Lucie bei "Alles was zählt" auf eine virtuelle Weltreise. In "GZSZ" macht Felix einen Schritt auf Rosa zu.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona und Sara veranstalten eine Einweihungsparty, bei der Andreas erst sehr verspätet aufkreuzt. Doch dann bringt der Partylöwe das Treffen in Schwung. Mona ist glücklich und fühlt sich in Lüneburg angekommen. Voller Stolz plant Amelie einen großen Event-Coup für das „Drei Könige“, der aber durch Personalausfall zu scheitern droht. Es ist Gunter, der ihr spontan den Rücken freihält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Franzi sich keine Zusammenarbeit mehr mit Steffen vorstellen kann, schlägt sie vor, ihm „Spatzl“ abzukaufen. Doch er geht nicht darauf ein. Cornelia ist am Boden zerstört, als Robert ihr klar macht, dass er ihre Gefühle nicht erwidert. Als Werner erfährt, dass sein Sohn abgereist ist, ohne sich von ihm zu verabschieden, beschließt er nach einem Gespräch mit Alfons und Hildegard, ihm nachzureisen und um eine Versöhnung zu kämpfen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Dank Benedikt wird Eva von Hoffmann als Anwältin engagiert. Als sie sich bei ihm bedanken will, steht Benedikt jedoch nicht der Sinn nach Champagner. Vivien merkt, dass sie Sebastian aus dem Weg geht, muss sich aber insgeheim eingestehen, dass er sie nicht ganz kaltlässt. Leni befreit sich, Nika und Conor aus der Bredouille. Durch das Abenteuer zusammengeschweißt, meistern die drei auch Lenis Strafarbeit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone gehen Malus Anschuldigungen nicht aus dem Kopf und sie beschließt, selbst nachzuforschen, ob sie ihren Kader vor Missbrauch schützen muss. Moritz will Lucie von ihrer Sorge um Yannicks Einsatz ablenken und „entführt“ sie auf eine virtuelle Weltreise. Chiara genießt es, nach ihrem Coming Out ihre Liebe zu Ina offen leben zu können. Allerdings gefällt ihr nicht, wie sehr dies ihr Image beeinflusst.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Maren muss feststellen, dass ein kostspieliges Hotel auf Bali nicht storniert wurde. Trotz Beschwerdemail bietet ihr das Hotel ein Upgrade an. Offenbar wird sie die Reise schwerer los als gedacht. Als Felix einen Schritt auf Rosa zumacht, verfolgt Gerner die Annäherung der beiden mit großer Skepsis. Moritz bietet an, die Ohren offen zu halten, aber Gerner lehnt das strikt ab. Felix macht Rosa klar, dass er auf einen persönlichen Neustart hofft.

(cg/spot)