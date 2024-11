Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Tina (r.) spricht sich mit Franka aus. (cg/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 09:01 Uhr

Tina schafft es in "Rote Rosen", sich mit Franka zu versöhnen. Nicoles Auftritt in der Pianobar hat in "Sturm der Liebe" überraschende Folgen. In "GZSZ" droht Emilys Geheimnis um den Schadensfall im Bertoie-Store aufzufliegen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tina ist gekränkt, weil Louis Franka als Mama bezeichnet hat. Doch Franka schafft es, Tina zu beruhigen, und die beiden klären die Situation. In der WG kommt es zwischen Leyla und Noah zu Konflikten. Elyas fühlt sich unsicher, wie er Bella in ihrer Trauer unterstützen kann, ist aber erleichtert, als sie von sich aus auf ihn zugeht. Svenja überlegt, ob sie bereit ist, Verantwortung für Till und Bella zu übernehmen, und merkt schnell, dass es nicht einfach sein wird, deren Vertrauen zu gewinnen.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicoles Auftritt in der Pianobar führt zu einer unerwarteten Begegnung: Ein Musical-Produzent aus New York, der zufällig im Publikum sitzt, ist begeistert von ihrer Stimme. Er macht ihr ein Angebot, bei seinem nächsten Musical am Broadway mitzuwirken. Nicole ist überwältigt, weil damit ein großer Traum in Erfüllung gehen könnte. Doch sie will Michael in seiner schwierigen Lage nicht allein lassen und lehnt daher ab. Um Diskussionen zu vermeiden, erzählt sie Michael nichts von der Möglichkeit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ronja ist schockiert, dass die Lassners David davon abhalten wollen, ein Teil von Leos Familie zu werden. Um ihm zu helfen, plant sie, ihre Flucht zu verhindern. Paco nimmt zunächst widerwillig die Unterstützung einer Fremden an, doch irgendetwas an ihr kommt ihm seltsam vertraut vor. Patrizia erfährt zufällig, dass Ute ihre Freundschaft vermisst, und beschließt, offen Stellung zu beziehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard und Jenny genießen den Frieden zu Hause, während Justus Simone geschickt ihren Vorteil nimmt und so für ein Patt sorgt. Valea wird vor ihrem ersten Wettbewerb für den Steinkamp-Kader von Lampenfieber geplagt. Ausgerechnet Matteo kommt in den Besitz ihres Glücksbringers. Daniela glaubt, dass ihre Glückssträhne nach mehreren Vorfällen zu Ende ist. Doch dann stellt sich ein scheinbar fragwürdiges Angebot als glücklicher Zufall heraus.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda und Gerner ahnen nicht, dass Zoe eine wichtige Rolle bei einer möglichen Versöhnung spielt. Emily ist überzeugt, dass sie ihr Geheimnis bewahren kann. Doch als die Versicherung den Schadensfall im Bertoie-Store prüft, wächst der Druck auf sie und andere Beteiligte.