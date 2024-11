Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Emily lässt Tobias' Existenzangst nicht kalt. (cg/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" kann Lale nur mit Hilfe ihrer Beruhigungsmittel funktionieren. Benedikt und Patrizia ergaunern sich in "Unter uns" die Teilnahme an einem Wettbewerb. In "GZSZ" hilft Emily Tobias, mit seiner Existenzangst fertig zu werden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius sucht dringend nach einem Zimmermann für den Askanier-Park. Valerie schlägt vor, Jorik für den Job zu gewinnen. Julius ist von der Idee angetan und unterbreitet Jorik ein verlockendes Angebot. Wird er es annehmen? Gleichzeitig sind Jorik und Simon mit Amelies Aufforderung, die Übernachtungsfrage eigenständig zu klären, überfordert. Beide bieten freiwillig an, zurückzustecken. Schließlich offenbart Jorik Amelie den wahren Grund, warum er so sehr bei ihr übernachten wollte: Er kommt immer noch nicht über die Trennung hinweg.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ist besorgt, dass Lale sich zu sehr zurückzieht, was auch Greta auffällt. Mit Hilfe der Beruhigungsmittel, die Lale immer häufiger nimmt, gelingt es ihr, ihren Freunden vorzuspielen, dass sie ihr Leben wieder unter Kontrolle hat. Maxi ist überglücklich: Dank Werners Unterstützung gehört sie nun zu den Anteilseignern des "Fürstenhofs". Da sie sich im Hotelgewerbe noch weiterbilden möchte, beginnt sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und entdeckt dabei alle Bereiche des Hotels.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias und Vivien stehen kurz vor ihrer Flucht vor David. Bevor sie endgültig aufbrechen, wollen die Lassners noch einen letzten gemeinsamen Abend mit der Familie verbringen. Cecilia und Esma sind enttäuscht, als sie erkennen, dass Esmas Oma Nuray ihnen nicht helfen wird. Doch Esma lüftet schließlich ein großes Familiengeheimnis. Benedikt und Patrizia erschleichen sich die Teilnahme an einem Wettbewerb, doch Benedikt wird klar, dass Patrizia möglicherweise nicht mehr miterlebt, wie sie gewinnen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie und Kilian sind geschockt, als sie den wahren Grund für Justus' Verhalten erfahren, und beschließen, ihn zu warnen. Leyla ist tief getroffen, als Alexander seine Fußballkarriere über sie stellt. Matteo bringt Valea, ohne dass sie es bemerkt, ihren Glücksbringer zurück, während Charlie sich plötzlich in der Rolle der Geheimnisträgerin wiederfindet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe glaubt, dass ihre Einmischung einen Keil zwischen Gerner und Matilda treibt. Gerner hingegen bleibt optimistisch und hofft, dass sich das Verhältnis zu seiner Tochter bald verbessert. Wird seine Hoffnung gerechtfertigt? Emily kann Tobias' Sorgen um seine Existenz nicht kaltlassen. Sie versucht, ihn zu unterstützen und seine Ängste zu lindern. Doch wird ihr Einsatz Erfolg haben?