03.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Simon gerät in "Rote Rosen" mit Jens' Tochter Ellen aneinander. Bei "Sturm der Liebe" hat Ariane eine Vision vom verstorbenen Karl. Simone bereitet in "Alles was zählt" den finalen Schlag gegen die Albrechts vor.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon und Ellen, Jens‘ Tochter, haben ein zufälliges Treffen der besonderen Art. Gleich ist klar: Die beiden sind wie Feuer und Wasser. Doch Simon bekommt mit, dass Ellen in Geldnot ist, und will das für seine Zwecke nutzen. David ist mit Gunter heimgekehrt und stellt sich mit neuem Mut der Polizei. Doch die Beweislage spricht gegen ihn, und dass Gunter Amelie weiter für unschuldig hält, spaltet Vater und Sohn.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Unter Einfluss des Wahrheitsserums hat Ariane eine Vision von Karl und bittet ihn um Verzeihung. Doch bevor Christoph mehr aus Ariane herausbekommen kann, werden sie von Selina gestört. Um Joells Schreibblockade zu lösen, spielt Lucy mit ihm Basketball. Dabei stürzt Joell und verletzt sich das Handgelenk. Als Michael ihm deswegen eine Schreibpause verordnet, freut sich Joell. Etwas Besseres konnte ihm nicht passieren!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva setzt alles daran, Tills und Utes Verlobung als Scharade für das Familiengericht zu entlarven. Sie weiß auch genau, wo sie ansetzen muss. Luke ist unsicher, wie er Sina beweisen soll, dass er es ernst mit ihr meint. Sein Zögern lässt Sina glauben, dass das genau nicht der Fall ist. Easy und Ringo freuen sich riesig, als sie Julius wiedersehen. Allerdings ist die Wiedersehensfreude nur von kurzer Dauer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Justus aus dem Krankenhaus entlassen wird, bereitet Simone den finalen Schlag gegen die Albrechts vor. Richard hingegen zögert. Vanessa und Christoph geraten in Streit, als Christoph eifersüchtig auf Yannick reagiert. Isabelle entwickelt eine neue Geschäftsidee. Marian wird zum Komplizen, während Finn sich mit ihr über sein gebrochenes Herz hinwegtröstet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Merle will mit dem Mobbing allein klarkommen. Von Eriks Zuspruch bestärkt, tritt Merle ihren Mitschülern mit einem Statement-Shirt entgegen. Womit sie an ihrer Schule Eindruck macht, kommt bei Jonas gar nicht gut an. Nazan wird die diesjährige Wohltätigkeits-Veranstaltung des Jeremias organisieren. Dafür geht sie auf ein Treffen mit einer bekannten Influencerin, die die Auktion moderieren soll. Was sie dort erwartet, wirft sie aus der Bahn.

(cg/spot)