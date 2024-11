Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Justus (r.) gesteht Richard den Verlust des Geldes. (cg/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" sieht Maxi sieht ihren Traummann wieder. Bambi will in "Unter uns" unbedingt Amelies Geburtstagswunsch erfüllen. In "Alles was zählt" beichtet Justus Richard den Verlust des Geldes.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta und Svenja finden in ihrer gemeinsamen Trauer Trost, doch Britta wird von Schuldgefühlen wegen Hendriks Tod geplagt. Um sich abzulenken, stürzt sie sich in die Arbeit, gerät im Krankenhaus jedoch sofort mit Noah in einen Konflikt. Noah ist verletzt von Brittas ungerechten Anschuldigungen, lässt sich dies aber nicht anmerken. Zum Glück steht Amelie Britta zur Seite und gibt ihr Halt in dieser schweren Zeit.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Am ersten Tag ihrer Ausbildung merkt Maxi schnell, wie anstrengend die Arbeit als Zimmermädchen sein kann. Doch ihre Gedanken schweifen immer wieder zu dem Fremden aus dem Casino. Während eines Ausflugs mit Vincent zu einem angeblichen Wunschbrunnen schlägt dieser im Scherz vor, sie solle sich ein Wiedersehen mit dem Mann wünschen. Stattdessen wünscht sich Maxi einen Partner, der perfekt zu ihr passt und sie ein Leben lang glücklich macht. Überraschenderweise begegnet sie kurz darauf in ihrer Wohnung einer vertrauten Person.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David sieht sich gezwungen, Vivien auszuschalten, um die Flucht der Lassners zu verhindern. Wird er damit wirklich zur Gefahr für die Familie? Unterdessen freuen sich Cecilia und Esma, Margots Tochter in der Weigel-Familie willkommen zu heißen. Doch bleibt die Frage, ob sie auch das Rätsel um deren Vater Yusuf lösen können. Bambi setzt alles daran, Amelies Geburtstagswunsch zu erfüllen, auch wenn es ihn den Schlaf kostet. Doch plötzlich fordert sein Körper den Schlaf mit Nachdruck ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone gesteht Richard, dass sie Jennys und Justus' Beziehung keine Zukunft gibt. Mit dieser Aussage verletzt sie ihre Tochter zutiefst. Justus sieht sich gezwungen, Richard die Wahrheit über den Verlust des Geldes zu erzählen. Doch Lucie hat unerwartet gute Neuigkeiten. Leyla entscheidet sich schweren Herzens, Alexander ziehen zu lassen, damit er seinen Traum vom Profifußball verwirklichen kann, denn wahre Liebe steht dem Glück des anderen nicht im Weg.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin hat herausgefunden, dass Tobias am Tag der Havarie auf der Baustelle eine Affäre hatte. Maren und Emily sind erleichtert, als Katrin scheinbar gelassen reagiert – doch ist das wirklich der Fall? Als John erfährt, dass Carlos Paul und Alicia gegeneinander ausgespielt hat, reduziert er den Kontakt zu ihm auf ein Minimum. Trotzdem hilft er Carlos, als dieser in einem desolaten Zustand im Mauerwerk auftaucht.