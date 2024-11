Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Britta (v.) freut sich, als Carla vor ihr steht. (cg/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ist Britta freudig überrascht, als Carla plötzlich vor ihrer Tür steht. Maxi will in "Sturm der Liebe" noch nicht wahrhaben, dass Henry ihr Traummann ist. In "GZSZ" bringt Matilda Gerner dazu, sie im Townhouse wohnen zu lassen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta verdrängt ihre Gefühle und schiebt die Organisation von Hendriks Trauerfeier auf Amelie und Ben ab. Stattdessen fokussiert sie sich ausschließlich auf die Übernahme der Praxis. Als sie Carla um Hilfe bittet und diese aus den USA kommen soll, missversteht Britta die Situation und denkt, Carla hätte keine Zeit für sie. Ihre Hilflosigkeit führt dazu, dass sie ungerecht gegenüber anderen wird – bis Carla plötzlich doch vor ihr steht! Franka erhält ein Jobangebot aus München, zögert aber, da sie Ben in seiner Trauer nicht allein lassen will. Ben zeigt jedoch überraschendes Verständnis, und Franka nimmt den Job erleichtert an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry fordert frech von Maxi den versprochenen Kuss ein, doch sie verweigert ihn spielerisch. Obwohl Maxi Katja gegenüber behauptet, nicht an Liebe auf den ersten Blick zu glauben, erfährt Vincent, dass Henry inkognito in Bichlheim bleiben will. Als Henry Interesse an Maxis Beziehungsstatus zeigt, warnt Vincent ihn davor, Maxi zu verletzen. Greta ist beeindruckt, dass Miro ihr sein Vertrauen schenkt, verschweigt jedoch Luis gegenüber die Hintergründe von Miros Trauma. Für Greta ist dies ein Akt der Diskretion, für Luis hingegen ein Ausdruck fehlenden Vertrauens.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Davids finsterer Plan gelingt beim zweiten Versuch. Als die Lage eskaliert, liegt die Zukunft der Familie Lassner in seinen Händen. Tobias wird misstrauisch, als Vivien und Leo nicht wie vereinbart erscheinen, und sucht verzweifelt nach seiner Frau und seinem Kind. Margot erlebt durch ihre Familie ein spätes Happy End mit ihrer großen Liebe. Gleichzeitig findet sie einen Weg, sich von ihrer Tochter zu verabschieden.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Henning und Matteo organisieren eine Rampe, um den Eingang der Marktlücke barrierefrei zu gestalten. Doch plötzlich ist die Rampe verschwunden. Justus wird klar, wie sehr sein Eheglück von Simone abhängt, und er stellt ihr eine dreiste Forderung, um seine Position abzusichern. Daniela ist zunächst unzufrieden mit der Idee, erotische Hörbücher einzusprechen, entdeckt dann aber Gefallen daran.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda überredet Gerner, sie im Townhouse wohnen zu lassen. Während Gerner ihr Vertrauen entgegenbringt, glaubt Zoe nicht an Matildas plötzliche Wandlung und vermutet einen Plan. Maren gelingt es, Katrin davon abzuhalten, Tobias aus verletztem Stolz heraus anzuschwärzen. Doch ist Katrin wirklich bereit, ihre Rachegedanken gegen Tobias aufzugeben?