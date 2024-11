Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Zoe ( l.) schlägt Matilda einen Pakt gegen Gerner vor. (cg/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" ringen Nicole und Michael um ihre Beziehung. Justus will in "Alles was zählt" verhindern, dass Simone seine Affäre verrät. In "GZSZ" macht Zoe Matilda ein unmoralisches Angebot.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta wird von ihrer Trauer überwältigt und kann sich zunächst nicht dazu durchringen, der Beerdigung beizuwohnen. Erst im letzten Moment findet sie die Kraft dazu. Bens spontane und herzliche Trauerrede gibt ihr Halt, doch der Abschied fällt ihr schwerer als erwartet. Till versucht, den Tod seiner Mutter zu verdrängen und hat auch in der Schule nichts davon erzählt. Als er ein ärztliches Attest für die versäumten Tage benötigt, nimmt er kurzerhand Noahs Attestblock. Svenja erfährt davon und will mit Till sprechen, woraufhin er in seiner Überforderung sagt, er wünschte, sie wäre statt seiner Mutter gestorben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nicole gerät nach Michaels ehrlichen Worten ins Grübeln. Auch wenn er sie ermutigt, ihren Traum zu verwirklichen, plagen sie Zweifel, ob ihr Leben in New York wirklich glücklich machen wird. Eine Fernbeziehung erscheint für beide nicht realistisch. Michael entscheidet, vorerst auf Abstand zu gehen, was Nicole zwar versteht, aber trotzdem hart trifft. Zusätzlich läuft für sie plötzlich nichts mehr wie geplant.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias ist erschüttert, als er von Viviens Verschwinden erfährt. Er sucht verzweifelt am Hafen nach ihr, während er gleichzeitig für Leo da sein muss. In der Schillerallee wächst die Sorge um Vivien, und die Gemeinschaft rückt enger zusammen, um einander zu unterstützen. Theo fühlt sich von Baris' Verhalten bedrängt, bis er erkennt, was wirklich hinter dessen Handeln steckt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus setzt alles daran, Simone davon abzuhalten, seine Affäre öffentlich zu machen. Simone geht ein hohes Risiko ein. Währenddessen findet Henning heraus, wer die Rampe gestohlen hat, und wird kurzerhand kreativ, um das Problem zu lösen. Kilian zeigt zunächst wenig Mitgefühl für einen verletzten Bauarbeiter, doch schließlich eröffnet sich ihm eine unerwartete Möglichkeit.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe versucht, sich an Matilda heranzumachen, doch Gerner verhindert, dass sie seiner Tochter zu nahekommt. Daraufhin geht Zoe aufs Ganze und unterbreitet Matilda ein fragwürdiges Angebot. Maren plant eine Überraschung für Michi und benötigt dafür die Unterstützung ihrer Freunde.