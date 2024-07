Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ringo (l.) überrascht nicht nur Benedikt (r.) mit seiner Entscheidung. (cg/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" überrascht Ringo Easy mit einer mutigen Entscheidung. Leyla bittet Imani in "Alles was zählt" um Hilfe und in "GZSZ" wendet sich Michi mit einem emotionalen Appell an Lilly.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy hat Sorge, dass es nach Ringos Haftentlassung zu Konflikten mit Benedikt kommen wird. Doch Ringo überrascht alle mit unerwartetem Verhalten. Stella erkennt, dass ihre Mutter weiterhin ihr Leben manipuliert. Die Konfrontation mit Patrizia führt zu einer schmerzhaften Erkenntnis. Tobias will nicht zugeben, dass er sein Strohwitwerdasein nicht wie erwartet genießen kann. Bambi durchschaut ihn und sorgt für Abhilfe.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle und Yannick hoffen, dass ihr Gegner endlich aufgegeben hat, aber er bereitet bereits den nächsten Schlag vor. Leyla bittet verzweifelt die widerwillige Imani um Hilfe. Wird Imani ihre Bitte erhören?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat und Lilly wollen das Thema Michi nicht mehr ansprechen. Während Nihat glaubt, dass Lilly immer noch an Michi zweifelt, macht dieser einen emotionalen Appell an Lilly. Nihat bekommt dies mit und macht Lilly schwere Vorwürfe. John kümmert sich um Kate, die nach ihrer Klassenfahrt unter Liebeskummer leidet. Er lässt sich zu einer Ice-Bucket-Challenge überreden und bringt Kate wieder zum Lachen.