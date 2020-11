12.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Sascha scheint in "Rote Rosen" an der Lebenslüge seines Vaters zu zerbrechen. In "Sturm der Liebe" geht Christophs neuer Versuch mit dem Wahrheitsserum schief. Bei "Alles was zählt" sorgt eine Unbekannte in der Schillerallee für Spekulationen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach dem Angelausflug an Saschas Geburtstag bekommt Andreas Hoffnung, die Beziehung mit Tatjana retten zu können. Sie zieht ihm prompt den Zahn, doch Sascha scheint an der Lebenslüge seines Vaters zu zerbrechen. Als Gunter mit David ansitzt, um einen streunenden Wolf zu betäuben und mit einem Peilsender auszustatten, erwischt er statt des wilden Tieres den joggenden Thomas.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph ist verärgert: Nachdem Selina und er einen romantischen Moment erlebt haben, stellt sich Ariane wieder zwischen die beiden. Im Alleingang lässt er erneut ein Wahrheitsserum zum Einsatz kommen. Doch dabei kommt es zu einer Verwechslung. Tim erfährt, dass sich ein renommierter Coach aus England für das Poloturnier angekündigt hat. Ihm ist klar: Er macht sich den weiten Weg nur, weil er gute Spieler rekrutieren will.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien und Tobias sprechen sich nach ihrem fiesen Streit aus. Vivien ist erleichtert – bis sie von verstörenden Erinnerungsfetzen aus der Partynacht eingeholt wird. Nachdem sie bei Luke einen Rückzieher gemacht hat, muss Sina sich fragen, ob sie für eine gemeinsame Zukunft mit ihm bereit ist. Eine heiße Unbekannte heizt die Spekulationen in der Schillerallee an. Wer ist die Frau und was will sie von Benedikt?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard gelingt es mit Justus‘ Hilfe, den Preis für die Auszahlung seines Investments zu drücken. Kim kann nicht hart bleiben, als Daniela eine weitere Nacht bleiben möchte. Doch es fällt ihr nicht leicht, ihre Mutter um sich zu haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Philip und Patrizia gehen verkrampft miteinander um. Philip will sich Rat bei Tuner holen, überlegt es sich dann aber anders. Doch er hat großen Bedarf, sich jemandem anzuvertrauen. Katrin ist es unangenehm, dass sie Tobias Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat. Im Bemühen, sich zu entschuldigen, lädt sie ihn zum Business-Lunch ein. Tobias nimmt das Angebot gerne an und gibt ihr zu verstehen, dass ihre Aktion ihr gemeinsames Geheimnis bleibt.

(cg/spot)