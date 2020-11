17.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Maja wirft Florian in "Sturm der Liebe" vor, ein Tiermörder zu sein. Bei "Alles was zählt" sorgt sich Finn um Georgs Gesundheit. In "GZSZ" trifft Rosas Zusammenbruch Felix bis ins Mark.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter bekommt schmerzlich zu spüren, dass er im Hotel nichts mehr zu sagen hat, als Amelie den Auftritt des „Drei Könige“ neu definieren will und die Werbefachfrau Jill ohne Absprache mit ihm beauftragt. Mona kann nicht fassen, dass Tatjana sie beschuldigt, das Feuer in ihrem Lager gelegt zu haben. Als sich der Brand als Unfall herausstellt, denkt Tatjana gar nicht daran, sich zu entschuldigen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Majas Begegnung mit Förster Florian eskaliert, da sie ihm unterstellt, ein Tiermörder zu sein. Ihre Freude über den neuen Job als Kellnerin im Hotel wird schnell getrübt, als sich herausstellt, dass Florian und sie jetzt Kollegen sind und sich öfters über den Weg laufen werden. Das Polo-Turnier steht kurz bevor. Die ersten Teams reisen an und Tim hat alle Hände voll zu tun, zumal ihm Selina wegen ihres Zerwürfnisses mit Ariane keine große Hilfe ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Trotz ihrer Versöhnung belastet Viviens Kuss mit Sebastian ihre Beziehung zu Tobias. Als beide aufeinander zugehen, scheint alles gut zu werden. Um sich Britta anzunähern, beherzigt Robert einen Tipp von Monika. Doch der Schuss geht nach hinten los. Ute ringt sich Noah und Till zuliebe dazu durch, Till zu heiraten. Benedikt und Eva entwickeln währenddessen ihre eigene Art, mit ihrer Niederlage umzugehen.

Galerie

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Georg sich beim gemeinsamen Essen mit Finn und Justus seltsam verhält, beschleicht Finn ein schlimmer Verdacht: Ist Georg an Parkinson erkrankt? Nachdem Marie Jenny beschuldigt hat, ihr das Dopingmittel verabreicht zu haben, beteuert Jenny ihre Unschuld. Wird Simone ihr glauben? Ina hat sich von Chiara getrennt, nun sind beide am Boden zerstört. Als Lucie Ina ins Gewissen redet, gerät die ins Nachdenken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach Nazans beleidigendem Spruch eskaliert ihr Streit mit Emily. Nazan entzieht sich, doch als ihre Wut verraucht ist, muss sie sich eingestehen, dass sie überreagiert hat. Nazan entschuldigt sich und plädiert für einen Kompromiss. Rosas Zusammenbruch trifft Felix bis ins Mark. Als er in dieser Verfassung Nazan begegnet, ist er kurz davor, sich ihr anzuvertrauen. Doch mit Lauras Hilfe lässt er den Moment der Schwäche hinter sich.

(cg/spot)