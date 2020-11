19.11.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Anton sucht in "Rote Rosen" Hühnerpaten. In "Sturm der Liebe" bezichtigt Erik Ariane des Wettbetrugs. Bei "GZSZ" gerät Jonas mit Nihat wegen der WG-Regeln in Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anton versucht, mit Flugblättern und Straßenmusik Hühnerpaten zu gewinnen. Dafür tritt er sogar im Hühnerkostüm auf. Thomas gelingt es, Jill auszuführen. Als Jill jedoch mehr über das Jägerwesen erfahren möchte, gerät er ins Schlingern. Britta ist fassungslos, dass Hendrik sie in seinem Artikel zur Studie nicht mal erwähnt und beschließt, selbst einen Artikel zu schreiben.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik hat sein gesamtes Geld auf Tims erstes Spiel gesetzt. Als dieser das Feld einfach verlässt, geht er ihm zornig nach und bemerkt dabei, dass dieser von zwei verdächtigen Männern verfolgt wird. Als Erik im Gespräch mit Ariane auffällt, dass sie etwas damit zu tun hat, bezichtigt er sie des Wettbetrugs. Als Hildegard vor lauter Überstunden schummerig wird, reicht es Alfons und er will Werner die Meinung geigen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob und Saskia erleben einen Tag altbekannter Nähe, der Jakob hoffen lässt, dass ihre Liebe doch noch eine Chance hat. Als Luke vorübergehend zu Sina ziehen muss, lebt er dort auch mit deren Ex-Mann zusammen. So gerät er unversehens in einen Hahnenkampf mit Bambi.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie sieht keinen Weg, ihre Anschuldigung gegen Jenny noch zurückzunehmen und will um ihre Karriere kämpfen. Doch der BDE bremst sie hart aus. Ina will ihre Trennung von Chiara am liebsten vergessen – und wird gemeinsam mit Lucie von besorgniserregenden Nachrichten über Yannick abgelenkt. Kim muss sich fragen, ob sie zu hart über Daniela urteilt, die für Nils eine bessere Großmutter zu sein scheint, als sie eine Mutter für Kim war.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas erwartet sich von der Männer-Dreier-WG das pure Party-Vergnügen, leider vergisst er dabei seine WG-Pflichten. Nihat will ihm sensibel klarmachen, was die Regeln des Zusammenlebens sind, doch als Jonas die Regeln verdreht, platzt Nihat der Kragen. Nach seiner Party muss Moritz sich beeilen, die Wohnung aufzuräumen, bevor Gerner und Yvonne zurückkommen. Das gelingt ihm, aber die beiden erfahren doch davon. Moritz gerät in Erklärungsnot.

(cg/spot)